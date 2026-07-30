AI、人口紅利驅動台中經濟續強 帶動家戶所得與稅收雙升

在製造業加速擴產及商業投資帶動下，台中市公司及商業登記多項指標再創佳績。根據經濟部最新統計，今年第2季台中市在公司、商業登記家數及資本額等8項指標中，再度拿下5項全國第一，自2021年第2季起，已連續21季維持至少4項經濟指標居全國第一，展現台中產業投資及商業發展的旺盛動能。

台中市經發局長張峯源表示，與去年同期相比，台中公司登記家數增加2,545家，資本額成長7.34%；商業登記家數增加3,068家，資本額增加7.8億元、成長2.94%。

其中，公司登記以專業、科學及技術服務業、金融及保險業、營建工程業成長最為顯著，資本額則以製造業居首；商業登記則以營建工程業、住宿及餐飲業、批發及零售業成長最多，資本額以批發及零售業居冠，呈現「製造擴產、商業活絡」雙引擎帶動經濟成長的態勢。

張峯源指出，台中憑藉優越區位條件、完整產業聚落及人口持續成長優勢，目前設籍人口已逼近287萬人，在AI、高效能運算及高階製程需求持續升溫下，半導體、光學、精密機械及自動化設備等產業加速擴產，也帶動製造、服務及營建三大產業同步成長，形成投資、生產、就業與消費相互帶動的良性循環，展現台中經濟發展韌性。

經濟成長成果也直接反映在市民所得及稅收表現。根據財政部統計，台中市綜合所得稅由2019年的335億元成長至2025年的600億元，增幅近80%；營利事業所得稅由559億元提高至742億元，增幅約33%，兩項稅收成長率均居六都第3名。

另依行政院主計總處家庭收支調查，台中市平均每戶可支配所得由2019年的108.3萬元提高至2024年的117.2萬元，5年增加約9萬元，2024年年增率達4.91%，高居六都第一，顯示招商投資、重大建設及產業升級效益持續發酵。

截至今年6月底，台中工廠登記家數已達1萬9,778家，總家數居六都第一，自2019年以來新增工廠家數也居全國之冠。除新建廠房外，企業也持續透過擴充產線及添購設備深化投資布局，包括志聖工業（2467）斥資14.8億元購入精密科技園區廠房，大立光（3008）三度加碼投資台中產業園區，累計投入近26億元購置土地及廠房，展現企業深耕台中的投資信心。

張峯源表示，除製造業持續擴充產能外，商業投資也持續深化台中布局，帶動營建工程、住宿餐飲及批發零售等產業發展。繼漢神洲際購物廣場4月開幕後，iFG遠雄廣場台中店於7月開幕，打造中台灣全新商業據點；水湳超巨蛋招商成功選商，投資金額超過500億元，創下全國規模最大的運動產業BOT案。

台中國際會展中心啟用後已吸引55檔展覽、近170萬人次到訪，創造超過650億元商機，未來第二期完工後將再增加2,100個展攤，可望持續帶動交通、旅宿、餐飲及觀光等周邊產業發展，為城市經濟注入更強勁動能。

張峯源說，市府將持續透過招商引資、節慶經濟、會展經濟及新興產業布局等多元策略，厚植城市競爭力。經發局除持續完善重大建設及投資環境外，也積極布局無人載具等新興產業，透過國際交流、舉辦論壇、媒合商機及爭取飛行測試場域等措施，協助產業搶攻全球市場，持續為台中經濟注入成長新動能。

在製造業加速擴產及商業投資帶動下，台中市公司及商業登記多項指標再創佳績。台中市政府經發局／提供