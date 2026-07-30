聽新聞
0:00 / 0:00
日月光大擴廠！日月光半導體斥資近120億元 買下友達高雄及乖乖中壢廠
日月光投控今日在法說會釋出再增20億美元資本支出至105億美元外，旗下日月光半導體今日也發布重訊宣布分別向友達及乖乖買廠，其中以63億元購入友達高雄路竹科學園區的C5E廠房及相關廠務設施；以約56.7億元，取得乖乖中壢工業區土地及其地上建物，為因應日月光公司中壢廠未來產能擴充需求。
日月光表示，AI帶動的先進封裝需求仍處於高速成長階段，日月光因應客戶要求，正加速擴充產能，搶攻AI伺服器、HBM、CPO及下一代異質整合封裝商機，為未來兩年至三年的營運成長奠定基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。