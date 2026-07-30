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台灣大哥大種福電滿10年 綠能公益收入估破億元

中央社／ 台北30日電
台灣大哥大「種福電Solar for Good」公益活動邁向第10年，今年聚焦彰化伯立歐家園，募資目標新台幣520萬元，圖為台灣大哥大總經理暨台灣大基金會執行長林之晨。中央社
台灣大哥大「種福電Solar for Good」公益活動邁向第10年，今年聚焦彰化伯立歐家園，募資目標新台幣520萬元，圖為台灣大哥大總經理暨台灣大基金會執行長林之晨。中央社

台灣大哥大今天表示，「種福電Solar for Good」公益活動邁向第10年，今年聚焦彰化伯立歐家園，募資目標新台幣520萬元，台灣大一共推動10座公益電廠，以20年營運期估算，預計可為10家社福團體創造逾新台幣1億元綠能收益。

台灣大哥大今天舉行第10屆「種福電Solar forGood」啟動記者會，這屆聚焦彰化伯立歐家園，募資目標新台幣520萬元，預估未來20年創造約800萬元綠電收益，募資效益放大1.54倍。台灣大率先捐出250萬元，並串聯21家企業夥伴與社會大眾共同投入，邀請全民一起完成募資目標。

台灣大指出，「種福電」活動推動至今10屆，包含伯立歐家園在內共推動10座公益電廠，以20年營運期估算，預計可為10家社福團體創造逾1億元綠能收益、發電1880萬度、減碳9534公噸，募得款項投入太陽能發電設備，售電收益於20年營運期間持續回流社福機構，支應照護人力與日常營運。

台灣大哥大總經理暨台灣大基金會執行長林之晨表示，公益組織經營最難的，不是一次性的募得善款，而是10年、20年，無論經濟、股市好壞，都必須維持照顧的不間斷。種福電的做法是把一次性的善款，轉化為資產，為公益組織產生20年的穩定收入：這次為伯立歐家園募集的520萬元，將會轉化為太陽能電廠，未來20年會持續發電、轉化為每年約40萬元、全程共800萬元的穩定收益。

台灣大指出，這屆共21家企業加入，包括台灣諾基亞、美商安達產物保險、互動國際數位、睿奇能控、台林電通、泰廣科技、智匯亞洲及淮南寰宇等8家業者；ASUS、Benten、HTC、Hugiga、Lenovo、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SHARP、Sony、vivo及小米等13家手機品牌透過「購機即捐」共同參與，10屆累計串聯逾181家次供應商投入。

公益 綠能 台灣大

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