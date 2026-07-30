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聯準會按兵不動 投信：短期利空疊加AI發展趨勢未變

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國聯準會29日召開FOMC會議，主席華許中性偏鴿派的言論搭配內部官員態度的分歧，使投資人質疑聯準會在打壓通膨方面的決心，美股三大指數最終均收跌超過1%以上；美國10年期公債殖利率則一度跳升至4.69%。本次FOMC內部分歧的聲音提高，疊加通膨上行壓力持續，市場預期聯準會年底前升息的可能性升高，凱基投信認為，升息確實會帶給金融市場波動，但不會顯著影響股市上升的趨勢。

美國FOMC維持聯邦基準利率不變，與市場預期相符，不過其中有3位決策官員主張升息而投下反對票，華許將此分歧形容為良好的「家庭辯論」，並表明其帶領下的聯準會不會試圖預測或洩漏未來的利率走向，但若情況必要，聯準會亦會斷然採取行動；同時，他也樂見市場減少對聯準會決策的依賴，轉而依據真實經濟數據進行交易。

此外，華許重申聯準會唯一的目標就是將年通膨率拉回 2%，中間不存在任何隱含的彈性空間。他指出，過去數年通膨長時間高於目標，絕不可能僅憑幾周或單月的小幅回落就宣告解決，因此重申物價穩定是聯準會的首要任務；整體經濟方面，儘管中東衝突等外部地緣政治因素帶來了高度的不確定性，但美國經濟活動整體仍保持著穩健擴張的步調，特別是在企業投資與生產力成長方面，目前均展現出強勁的表現，為經濟提供相對好的支撐。

儘管此次聯準會按兵不動，但仍觸發股市回檔，凱基投信分析，這並非基本面崩壞，而是一場估值重估（re-rating）與去槓桿（de-leveraging）的過程，AI所帶來的結構性成長趨勢並沒有改變。

凱基投信表示，過去一年多，市場在 AI 產業革命的樂觀敘事下大幅推升，成長股的評價被推升到相當高的水位。如今同時面對金融環境緊縮與地緣風險升溫，市場開始重新檢視多少估值才「合理」，並且對過度集中、過度槓桿的部位進行修正。此次聯準會雖然維持利率不變，但內部鷹派勢力比外界想像的更廣、更堅定，使市場更鷹派解讀聯準會的態度，並自己動手「替聯準會升了息」，進而觸發本次股市估值的重估。

凱基投信提醒，短期利空確實在疊加，鷹派聯準會、美國公債殖利率創2007年以來新高、中東油價風險，及科技財報的資本支出疑慮等，這些都是真實的壓力，也意味著高波動仍將持續一段時間；但AI產業革命所帶動的生產力提升與經濟成長趨勢，並不會因為這一周的股價下跌而改變。建議投資人持續投資獲利成長明確的AI族群以外，近期考量能源價格推升通膨風險，可適度布局關注實質資產相關類股以平衡通膨風險。

投信 疊加 美國聯準會 通膨 華許 美股

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