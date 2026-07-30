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聯光通建設事業穩固現金流 支撐前瞻布局、未來將搶攻AI商機

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
聯光通董事長林郁昌。記者秦鈺翔／攝影
聯光通董事長林郁昌。記者秦鈺翔／攝影

聯光通下半年三箭齊發，由工程建設挹注穩定現金流，支撐聯光通布局前瞻事業；同時鎖定重工業布局國產電芯表後儲能，下一步將攻AI資料中心能源系統。

董事長林郁昌表示，基礎建設看似與核心業務無關，其實因過去承接交通部的軌道工程、公路交通工程案子，近年轉向非公共工程領域，明顯成為主要獲利來源，讓聯光通更有底氣大力布局光通訊和智慧電網2大事業。

聯光通營運總經理賴浩民指出，聯光通布局基礎建設，不是傳統的土地開發商，是定位為工程整合服務提供者，提供規劃、設計、施工及工程管理等一站式工程承攬服務，協助客戶提升整體開發效率，已在工業廠房、住宅、商業空間、公共工程握有實績。

基礎建設事業有2家轉投資公司，一是100%持股且擁有甲級營造執照的台鋼工程，負責台鋼集團內部擴建鋼鐵廠，以及協助亞果遊艇碼頭經營權土地開發案；另一家是台鋼建設，現持續投入雙北開發案。

2024年，聯光通響應政府「藏電於民」政策，投入彰化慶欣欣鋼鐵一期儲能案場，全年電費可省下約850萬元，估計5至6年可回收。自此，聯光通將「儲能」列為發展重點，拍板在國內集中火力發展表後儲能，待時間成熟再出海國際。

隨著表後儲能效益浮現，聯光通更進一步政府鼓勵使用國產電芯政策，繼6月慶欣欣二期、台南易昇鋼鐵、高雄春雨工廠建置儲能，拿下「國產電芯」第一批補助，總補助金額2億元，榮剛也加入儲能建置行列，並吸引國內鋼鐵業者主動上門商議合作。

「7月6日收購台鋼能源100%股權，成為聯光通布局智慧電網的轉型起點。」賴浩民盤點手中資源，除了去年底結盟長庚國際能源，等同掌握國產電芯資源；台鋼能源補足再生能源的太陽能送電業務；旗下也有一支團隊，專責研究潔淨能源技術。

至於下一步，林郁昌表示，聯光通會配合經濟部能源署推動產業儲能政策，積極布局AI資料中心能源系統，攜手國際合作夥伴，瞄準800V高壓直流供電(VDC)、BBU備援電源、AI能源解決方案。

聯光通營運總經理賴浩民。記者秦鈺翔／攝影
聯光通營運總經理賴浩民。記者秦鈺翔／攝影

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