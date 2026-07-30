中光電智能機器人切入晶圓、封裝廠化學品自動倉儲

AI浪潮不僅帶動晶片需求，也開始推升半導體智慧物流市場快速成長。中光電旗下中光電智能機器人公司智能搬運事業處資深經理陳松霖今日表示，公司近年積極布局智慧移動載具（AMR）及智能堆高機，已切入國內晶圓廠、先進封裝廠及半導體供應鏈的自動化化學品倉儲系統，應用涵蓋化學品倉儲、產線間搬運及第三方物流等場域，受惠AI帶動半導體持續擴產，目前智慧物流需求較去年同期增加約三成，專案訂單能見度更已延伸至三年後。

陳松霖表示，公司智慧物流產品包括智能堆高機、AMR自主移動機器人及戶外智慧移動載具，室內搬運設備可支援數百公斤至四、五噸不同載重，戶外平台則可依巡檢、配送或智慧物流等需求搭載不同功能模組，提供客戶客製化應用。

其中，半導體已成為目前最重要的應用市場。陳松霖指出，公司已與國內前幾大晶圓製造及封裝廠展開場域合作，除了無塵室物流外，更聚焦於化學品自動倉儲及搬運系統，包括化學品倉儲、倉儲至產線配送、產線間搬運，以及第三方物流倉庫等應用，相關產品均已取得半導體場域所需認證，並開始導入客戶實際作業流程。

他指出，AI伺服器需求推升半導體持續擴產，也帶動光阻液、酸鹼液及各類特用化學品需求同步增加，讓化學品物流逐漸成為智慧工廠的重要一環。相較一般物流，半導體化學品搬運對安全要求更高，不僅須具備防傾倒、儲位確認及人員安全偵測等功能，更需符合特殊作業規範，因此技術門檻遠高於一般AMR應用。

目前公司已率先切入一般化學品搬運市場，至於法規列管的危險化學品倉儲，則正與工研院及政府單位合作開發防爆AMR相關技術與認證。陳松霖表示，由於國內防爆設備法規及認證標準仍在建立中，目前危險品倉多數仍以人工搬運為主，一旦法規成熟，未來可望進一步導入半導體、石化及化工等高安全需求場域。

除了產品布局外，公司也逐步將過去多年累積的客製化專案經驗轉為標準化平台。陳松霖表示，公司已完成多項智慧物流功能及車型標準化，目前聚焦半導體、化學品及工業電子第三方物流等市場，希望透過平台化設計，提高產品複製能力及導入效率。

他指出，AI產業從晶圓製造、封裝測試到電子組裝全面擴產，加上製造業長期缺工，使智慧搬運需求持續升溫。公司觀察，今年上半年實際確認導入的智慧物流需求較去年同期成長約三成，而非僅停留在評估階段；由於智慧物流專案規劃、驗證及導入期普遍長達一至三年，目前在手案件已可看到三年後，許多專案正規劃於明、後年陸續建置，預期市場需求仍將持續向上。

隨著AI投資效益逐步從晶片製造延伸至智慧工廠與物流自動化，中光電智能機器人也正藉由切入半導體化學品自動倉儲及智慧搬運市場，搶攻AI時代智慧物流新商機，並瞄準未來防爆AMR等高門檻應用，布局下一波成長動能。