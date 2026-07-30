導入AI卻看不到成效？資誠點出台灣企業三大痛點

AI導入不再只是追求省人力、降成本，更重要的是能否真正帶動營收成長、提升獲利。資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）表示，不少企業雖已開始導入AI，但仍面臨投資效益難以量化、應用分散、跨部門協作不足等問題，AI轉型也正從概念驗證（PoC）邁向規模化落地（Scale-up）的關鍵階段。

資誠創新諮詢公司於2026年7月30日至8月1日參加台北世貿一館「AI WAVE 2026」，以「Want ROI from AI？Go for Growth.」為主題，展示涵蓋策略規劃、營運優化、企業應用系統、數據治理及AI Agent等完整解決方案，希望協助企業不只提升效率，更透過AI創造營收成長與商業價值。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，許多企業已開始導入AI工具，但投資效益不易量化、應用場景零散及跨部門合作不足，仍是普遍面臨的挑戰。他指出，AI真正的價值不只是降低成本或取代重複性工作，而是重新定義企業各項商業功能，讓企業用相同資源創造更高營收、更佳獲利能力及更強競爭力。

此次展出的AI解決方案以「AI商業價值創造架構」為核心，涵蓋策略規劃、營收成長、供應鏈管理、智慧製造、人力資源、財務管理及企業治理等應用，包括AI Agent超級業務助理、AI客服、AI知識管理與研發平台，以及整合SAP、Oracle等企業系統的AI智慧營運方案，同時提供AI數據治理平台及AI治理與風險管理服務，協助企業建立規模化AI發展基礎。

盧志浩表示，企業領導者現在關心的已不是「AI能不能用」，而是AI能否帶來實際商業成果，例如提升營收、改善毛利、提高組織效率及強化決策品質。因此，企業需要的不只是單一AI工具，而是一套能與業務流程、資料資產及核心系統深度整合的轉型策略，才能真正把AI投資轉化為經營成果。

資誠也同步發布《AI績效研究全球暨臺灣報告》。調查全球25個產業、共1,217家企業發現，AI成熟度排名前20%的企業，拿下74%的AI財務效益，AI帶來的績效更是其他企業的7.2倍。研究指出，企業是否能透過AI創造商業價值，關鍵在於是否具備完整的策略規劃、投資管理、資料治理、人才培育、風險管理及創新能力，並將AI深度整合到營運與決策流程。

值得注意的是，台灣企業AI成熟度平均僅4.3分，低於全球中位數5.5分。資誠認為，台灣企業除了持續推動AI應用，更應加強資料治理、風險管理及規模化應用能力，才能從提升作業效率，進一步邁向商業模式創新與價值創造。

報告也分享三家台灣企業的AI應用成果。在特用化學產業，企業建置生成式AI整合平台與AI管理儀表板後，商機開發時間縮短至12分鐘，工時降低93.3%，近期業績成長25%，管理模式也由事後追蹤轉為事前預警。

電子產業則建立研發AI平台、AI知識庫及多項研發、製造AI Agent應用，讓研發速度提升40%，客戶需求回應時間從10天縮短至2天，也降低知識流失風險。

晶圓代工產業則透過AI知識庫、資料治理及製造流程AI Agent，將研發效率提升2至3倍，異常處理時間縮短48%，並把分散於各系統與人員間的知識轉化為企業智慧資產，協助推動新製程量產及優化毛利結構。

資誠創新諮詢公司董事劉冠志表示，AI已不只是提升效率的工具，而是企業營運轉型的重要引擎。未來PwC Taiwan將持續結合全球資源與在地產業經驗，協助企業找到AI商業價值的落地模式，打造兼具韌性、創新與成長動能的未來企業。