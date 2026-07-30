熊本強震對台積電第3季營收影響有限 餘震成為機台復工最大變數

日本熊本縣7月28日發生強震，DIGITIMES分析師黃健治指出，強震雖使台積電（2330）JASM停機，然該廠產能仍處爬坡階段，初估對台積電2026年第3季營收影響有限，但是在餘震不斷影響下，台積電JASM產能恢復時程仍待觀察。

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震，台積電JASM隨即啟動緊急應變程序，疏散人員並暫停生產。台積電表示，廠區人員均安全，震後檢查也確認廠房結構未受損，產線正逐步恢復。不過，設備、廠務系統及在製晶圓仍須接受詳細檢查，完全恢復量產的時間仍取決於後續設備驗證結果。

由於JASM所在的日本熊本縣菊陽町測得震度為5強，即使建物結構安全，設備仍將因震動觸發保護停機機制。半導體設備對振動極為敏感，地震除了可能造成製程中的晶圓報廢，也可能導致相關製程參數偏離規格，因此產線須在完成建築檢查後重新確認製程參數。

DIGITIMES表示，目前，JASM P1規劃月產能為5.5萬片12吋晶圓，涵蓋28/22/16/12奈米製程，產品主要用於Sony CMOS影像感測器(CIS)、邏輯晶片、車用電子及工業應用。不過在車用與智慧型手機需求疲軟下，該廠實際月產能約2萬片，仍處於產能爬坡階段，尚未達到最終設計規模。

分析師黃健治分析，以月產2萬片、每片晶圓平均售價3,000美元估算，JASM每日營收曝險約200萬美元，假設停工一周且產量完全無法追回，營收曝險約1,400萬美元，而台積電2026年第3季營收指引中位數為452億美元，估計對台積電單季營收影響僅約0.03%。

黃健治指出，地震後的設備復機並非一次完成，而是依序進行安全與公用系統確認、設備本體檢查、校正及製程基準重建，再投入空白片、標準片或工程批驗證缺陷、膜厚等數據。需待測試結果符合內部標準，機台才能分批恢復量產；若發現異常，則須再次校正或由原廠協助維修。

復產初期通常會先放行低風險產品，並持續監控良率、缺陷率與生產周期，因此即使多數設備可在數小時內復機，全面恢復仍可能需要數日、數周，甚至數月。

黃健治認為，JASM建物安全且產線逐步恢復，加上JASM占台積電整體營收比重有限，但其Sony CIS、邏輯晶片與車用產品，涉及特定製程、品質驗證及客戶認證，短期未必能直接轉往其他廠區生產。

因此，須持續關注關鍵設備重新認證，以及客戶交期延後狀況。如果產線快速恢復且客戶出貨不受影響，對供應鏈影響將有限；若特殊製程重新認證時間拉長，對供應鏈影響可能大於台積電帳面上的營收損失。