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DRAM 缺口2027年再擴大 NAND 下半年供需反轉、價格恐修正

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

AI需求持續升溫，但2027年記憶體市場將走出兩樣情。集邦30日指出，受HBM排擠產能、AI伺服器需求強勁影響，DRAM供給成長仍追不上需求，缺口可能進一步擴大，價格維持高檔；反觀NAND Flash隨新產能集中釋放，加上消費性電子買氣疲弱，下半年供給將轉趨寬鬆，價格面臨修正壓力。

集邦表示，DRAM原廠雖已提前擴充產能，2027年也有多座新廠陸續投產，但受到建廠、設備移機及原物料準備時間限制，多數新增投片最快要到下半年才會放量，真正對產出形成明顯貢獻，可能要等到2028年。

此外，HBM製造所需的晶圓投入遠高於一般型DRAM，新增投片量無法等比例轉換為有效位元產出，也讓DRAM供給持續受到壓縮。集邦估計，2026年DRAM供需差距已落在負1%至負2%，2027年需求增速將再度超越供給，缺口進一步擴大。

需求仍由AI伺服器領軍。北美CSP持續擴大資本支出，加上Intel、AMD新一代CPU平台加速出貨及代理式AI逐步商業化，預期2027年全球伺服器出貨增幅將高於2026年的17%。HBM單機搭載容量提升及SOCAMM等新規格導入，也將進一步墊高DRAM用量。

從應用結構來看，伺服器占全球DRAM位元需求比重，預估將由2026年的42.2%升至2027年的43.7%；繪圖應用也由11.9%增至13.6%。相較之下，PC占比將由7.4%降至5.6%，行動裝置由33.6%微降至33.4%，顯示DRAM需求持續向AI與高效能運算集中。

不過，集邦也提醒，2026年主要CSP資本支出已處歷史高點，部分業者甚至出現負現金流。若2027年記憶體價格維持高檔，記憶體在整體資本支出中的占比將進一步升高，是否影響CSP後續投資及採購規畫，仍是市場變數。

NAND Flash走勢則相對不同。2027年各大原廠將加速轉進高層數產品，新廠產能也逐步開出，位元供給增幅預計超越2026年。雖然AI伺服器及高容量企業級SSD需求仍強，尤其QLC SSD將成為主要成長動能，但消費性電子需求持續疲弱，恐難完全消化新增供給。

伺服器占NAND Flash位元需求比重，預估將由2026年的44.2%升至2027年的51.1%，成為首度過半的最大應用；PC占比則由14.3%降至11.5%，行動裝置由24.8%降至23.2%。集邦預期，2027年NAND Flash供需比率將轉為正值，下半年市場可能由緊缺轉向寬鬆，除非代理式AI快速普及、進一步推升高速SSD需求，才有機會重新拉近供需差距。

DRAM NAND 價格

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