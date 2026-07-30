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華安子公司源與瑞士 Medvisis 簽署共同開發 AI 藥物 MOU

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

華安（6657）子公司源華智醫30日宣布，已於29日與瑞士Medvisis公司簽署合作備忘錄，雙方未來共同在源華智醫的智慧協奏平台基礎上，把具潛力的候選藥物推向下一階段。

未來源華將持續推動該平台與全球生技製藥產業鏈的深度接軌，開啟AI藥物開發的新藍海。

Medvisis為一個瑞士藥物開發與藥物銷售的公司，該公司熟悉歐洲醫療與醫院系統，藉由源華智醫智慧協奏平台，不僅可以讓源華智醫加速在歐美國家進行小規模臨床試驗(IIT; Investigator-Initiated Trials)驗證確效，雙方也可就Medvisis 熟悉的疾病領域找出現有歐美已上市藥物的新適應症發現，進而開發新用途快速商化，Medvisis熟悉瑞士與歐洲的各大藥廠，未來可以加速源華智醫藥物授權進度。

源華智醫專注於AI驅動藥物開發，並以藥物再利用為核心策略，系統性開發全新適應症潛力，能大幅縮短前期候選藥物的探索與驗證流程。透過精準的技術預測，公司正全面推動研發成果走向高價值智慧財產權（IP）布局，為後續的國際授權合作奠定厚實基礎。

源華智醫總經理許銀雄強調，「打團體戰」是源華智醫推動AI藥物再利用平台的核心節奏。智慧協奏平台並非單一的AI模型或數據分析工具，而是整合多模態資料與多元AI技術的端到端藥物開發流，能從小分子候選探索、新適應症評估，建立具備高延伸性的研發推進架構。

他表示，AI藥物開發是融合數據、算法、驗證、臨床經驗與產業資源的跨界工程，源華智醫希望透過智慧協奏平台扮演產業鏈合作的超級加速器，與全球夥伴共同把具潛力的候選藥物推向下一階段。

自成立以來，源華智醫即鎖定全球市場布局，今年起陸續於多場國際生技與AI會議發表平台創新成果，成功吸引跨國生技製藥、AI技術團隊、科研機構及臨床醫學相關專家的目光。

隨著平台技術與研發成果逐步獲得國際高度關注，公司目前已與國際藥廠等洽談商務合作，持續將國際會展累積的跨國合作資源擴展為具體的聯合共同開發與商業化授權布局。

藥物 瑞士 平台

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