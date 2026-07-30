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邁向 AI 先進封裝 川寶建置全台首條完整 TGV 金屬化產線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

半導體PCB 設備大廠川寶（1595）科技宣布，為積極搶攻全球 AI 算力大爆發所帶動的高階先進封裝需求，正式投資建置「TGV（Through Glass Via，透過玻璃孔）金屬化代工產線」。

為充實營運資金並加速產線推進，川寶已於順利辦理私募 2,000 千股，每股私募價格為 66.7 元，總募集金額達 1 億 3,340 萬元，相關資金已全數募款完成，將專款用於第二期產能擴充與添購先進設備。

川寶表示，該產線第一階段成孔後電鍍金屬化相關設備，已在7 月順利完成試機。該產線具備 510mm × 515mm（厚度 1.4mm）大尺寸玻璃基板之高精度處理能力，且深寬比達到 1:10 的高難度金屬化填孔製程標竿。目前產線已全面啟動運作，並開始接收來自國際玻璃供應商大廠、Mini LED 業者以及載板廠之玻璃芯金屬化（Glass Core Metallization）產品打樣需求，驗證進度符合預期。

川寶強調，所建置的 TGV 金屬化代工產線，為目前全台灣第一條具備一條龍服務的完整玻璃基板 TGV 生產線。玻璃基板因具備極佳的平坦度、熱穩定度及高頻電氣特性，被視為下一代 AI 晶片高密度封裝與矽光子（CPO）技術的核心關鍵材料。

川寶表示，透過此產線的建立，將緊密攜手國內載板龍頭大廠與矽光子生態圈合作夥伴，提供從打樣到量產的完整代工服務，加速國內在 TGV 新世代材料應用上的量產技術突破，為台灣在全球 AI 高階封裝產業鏈中持續鞏固戰略領先優勢。

展望後續營運布局，川寶規劃第二階段雷射成孔相關設備將在今年內陸續完成裝機與試產，並在今年第3季實現全線規模化量產。預期隨著客戶驗證陸續通過與量產產能釋出，該產線將自第4季起正式帶來顯著的營業收入與獲利貢獻，挹注強勁的中長期成長新動能。

半導體 PCB 算力

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