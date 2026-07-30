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「機器人創新中心」進駐高軟 陳其邁推數位轉型以提高製造業產能

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
機器人手臂正在幫紅豆餅製造機填充粉漿。記者徐白櫻／攝影
機器人手臂正在幫紅豆餅製造機填充粉漿。記者徐白櫻／攝影

機械製造、自動化系統整合起家的飛傲科技公司發展AI機器人，自研「智能機器手紅豆餅製造系統」等項產品，今天在高雄軟體園區成立「機器人創新中心」，以研發中心串聯橋頭製造基地與美國達拉斯營運據點，鎖定AI伺服器、半導體擴產及智慧製造下自動化設備的市場需求。

參加揭牌儀式的市長陳其邁表示，高雄一向是鋼鐵、石化等傳統產業的重鎮，希望像飛傲科技這種以物理AI、機器人等為主廠商，能夠在高雄對整個智慧製造形成更完整的供應鏈，加速技術創新。

「機器人創新中心」今天上午揭牌，現場展出智能咖啡製造機、AI伺服器液冷設備系統、工業機器人關節系統、AMR複合式機器人及智能巡檢移動機器人，現場還有機器人示範如何為紅豆餅製造機填充粉漿。

飛傲科技成立於2014年，以自動化控制與系統整合服務起家。創始人兼總經理程仁智表示，該公司專注於機器人手臂關節、AMR複合式機器人、巡檢移動機器人等產品研發，未來機器人手臂還會導入AI視覺檢測與數位孿生模擬技術，縮短自動化產線的開發與驗證週期。

陳其邁指出，飛傲利用最新進的NVIDIA Omniverse數位孿生技術，讓整個產業能夠事先在數位孿生的環境模擬，快速調整整個產線。除增加產能外，像航太零件或精密加工製造，也能夠更加準確，所以對產業轉型的幫助非常大。AI科技逐漸協助傳統產業，高雄的製造業進行數位轉型，可以提高整體製造業產能，或朝更客製化、小眾、分眾的市場發展。

飛傲科技「機器人創新中心」今天揭牌，現場展示複合式機器人、巡檢移動機器人等產品。記者徐白櫻／攝影
飛傲科技「機器人創新中心」今天揭牌，現場展示複合式機器人、巡檢移動機器人等產品。記者徐白櫻／攝影

市長陳其邁、立委賴瑞隆今天受邀參加飛傲科技「機器人創新中心」揭牌活動，參觀現場展示的「智能機器手紅豆餅製造系統」。圖／高市府提供
市長陳其邁、立委賴瑞隆今天受邀參加飛傲科技「機器人創新中心」揭牌活動，參觀現場展示的「智能機器手紅豆餅製造系統」。圖／高市府提供

陳其邁 機器人 製造業

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