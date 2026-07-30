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AI 半導體扛下99%獲利 三星 HBM4第3季銷售拚增逾三倍

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

三星電子第2季繳出史上最強單季成績，營收171.5兆韓元、年增130%；稅後淨利71.62兆韓元、年增近1,300%。不過，相較已公布的財報數字，三星30日法說會釋出的HBM、企業級SSD、2奈米代工與機器人布局，更是市場觀察下一階段成長的重點。

AI半導體是這次獲利暴增的核心。三星半導體事業暨裝置解決方案事業部（DS）部門第2季營收127.5兆韓元，營業利益達89.2兆韓元，相當於全集團營業利益約99.7%；其中記憶體營收120.8兆韓元，DRAM與NAND位元出貨量均創新高，伺服器營收占比也改寫紀錄。三星同時將研發支出提高至16兆韓元，季增41%。

HBM方面，三星表示，HBM4客戶驗證已接近完成，產能擴充與良率改善符合進度，預估第3季HBM4銷售額將季增逾三倍，下半年HBM4占整體HBM營收比重可望突破六成。公司也已向主要客戶送出業界首批HBM4E樣品，並開始洽談2027年供貨協議。

NAND則受惠代理 AI帶動一般伺服器及KV Cache儲存需求。三星預估，今年伺服器SSD占NAND營收比重將超過六成，較去年增加逾20個百分點；下半年QLC位元出貨量也將超過上半年兩倍。公司已建立256TB企業級SSD產品線，採用Bonding及三層堆疊架構的V10 V-NAND預計8月量產。

晶圓代工也逐漸出現轉折。三星表示，目前8奈米及更先進製程產能已接近滿載，2026年先進製程占代工營收比重將超過五成，AI與HPC占比則可望由去年的高十位數百分比提高至三成以上。下半年將推進第二代2奈米行動晶片量產，並擴大4奈米LPU及HBM Base Die出貨，全年代工營收力拚雙位數成長。

系統 Large-Scale Integration上半年營收創歷史新高，主要受惠SoC及影像感測器銷售。三星表示，已取得下一代旗艦SoC及多項新設計案，下半年將擴大Custom SoC、200MP影像感測器及Power IC布局，並結合晶圓代工、記憶體與先進封裝能力，爭取客製化AI晶片訂單。

市場關注的現金流方面，三星第2季營業活動現金流達105.08兆韓元，即使投資活動及融資活動分別淨流出47.31兆、17.89兆韓元，當季廣義現金仍增加42.62兆至190兆韓元，淨現金升至167.59兆韓元。投資流出包括14.11兆韓元設備支出；融資流出則主要用於償債、買回庫藏股及發放股利，顯示三星在擴大投資與回饋股東後，仍維持強勁現金創造能力。不過，營業現金流亦受到記憶體長約預付款挹注，後續仍須觀察其可持續性。

機器人也成為觀察三星未來成長曲線的關鍵指標。三星已成立直屬執行長的RX機器人組織，初期從製造、物流等B2B場域切入，中長期朝高智能、多用途人形機器人發展。公司希望整合記憶體、AI晶片、影像感測器、晶圓代工、先進封裝及製造經驗，搶進實體 AI帶來的下一波大需求。

半導體 三星 奈米

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