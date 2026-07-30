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AI 需求旺到2028年 信驊下半年營運加速 AST2700放量添柴火

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

AI基礎建設需求持續升溫，股王信驊（5274）營運動能看旺，董事長林鴻明表示，AI應用需求相當明確，今年、明年需求均「非常強勁」，甚至已看到客戶釋出2028年的成長訊號，隨供應鏈瓶頸逐步緩解，下半年營收可望明顯優於上半年，2027年仍將維持高度成長。

林鴻明指出，資本市場本來就會有調整與修正，但從實際應用需求觀察，AI並非泡沫，且AI、企業數位化及雲端服務持續普及，雲端基礎建設就如同電力建設，相關需求具有長期發展趨勢，資料中心與伺服器市場仍有相當大的成長空間。

值得注意的是，AI基礎建設投資方向也開始出現變化。林鴻明觀察，大型雲端服務供應商（CSP）近期陸續調整資本支出配置，部分投資正從GPU伺服器轉向通用型伺服器、ASIC伺服器及邊緣相關應用伺服器。

林鴻明進一步說，尤其代理型AI應用逐漸興起，多數工作負載可由一般伺服器執行，加上一般伺服器資本效率高於GPU伺服器，若CSP進一步擴大通用型伺服器投資，伺服器出貨量增加，也將同步推升BMC需求，成為信驊下一波營運成長的重要推力。

信驊目前在全球BMC市場市占率接近八成，產品已推進至第八代，客戶涵蓋全球主要伺服器及雲端服務業者，可提前掌握新世代伺服器架構與客戶需求。其中，新一代BMC晶片AST2700放量進度更明顯快於歷代產品。

林鴻明說明，過去BMC新品通常需歷經客戶認證，約二至三年才逐步擴大量產，但AST2700今年已提前進入放量階段，出貨規模可達數百萬顆，明年出貨量更有機會呈倍數跳增，成為信驊未來兩年營運成長的關鍵產品。

另外，信驊也不再滿足於單一BMC晶片供應商角色，未來將逐步擴大伺服器板端產品布局，藉由增加產品線、提高滲透率及單機營收，進一步放大AI與雲端基礎建設成長效益。

觀察信驊30日股價，截至下午一點左右，盤中價格為13040元，上漲130元、漲幅1.01%。

信驊 雲端 雲端服務

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