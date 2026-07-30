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緯創布局AI基建 台南算力中心估2027年首季建置完成

中央社／ 台北30日電
代工廠緯創技術長沈慶堯30日出席開源基金會成立記者會表示，緯創在台南設置容量達10MW（千瓩）的算力中心，建築預計今年10月完工，希望2027年第1季完成設備與系統建置。中央社
代工廠緯創技術長沈慶堯30日出席開源基金會成立記者會表示，緯創在台南設置容量達10MW（千瓩）的算力中心，建築預計今年10月完工，希望2027年第1季完成設備與系統建置。中央社

代工廠緯創積極布局人工智慧（AI）基礎建設，技術長沈慶堯今天表示，緯創在台南設置容量達10MW（千瓩）的算力中心，建築預計今年10月完工，希望明年第1季完成設備與系統建置，主要提供緯創集團內部使用、捐贈陽明交通大學進行學術研究及支援國家級合作計畫，未來也不排除逐步對外開放。

開源基金會（TAIONE Open Source Foundation）今天舉行成立記者會，沈慶堯以基金會董事身分出席，在場邊受訪時談到緯創的算力中心計畫。

針對台灣企業對開源（Open Source，開放原始碼）技術的態度，沈慶堯直言，隨著AI工具與世代快速演進，軟體開發模式已從過去逐行撰寫程式碼，轉變為仰賴開源生態系快速迭代與整合。

他說，開源已是企業發展AI的「必要之惡」，如何在維護企業自身獨特價值的同時，妥善劃分開源與私有技術，是各家企業必須持續學習與思考的課題。

談到台灣AI產業發展，沈慶堯認為，台灣在硬體領域擁有極大優勢，但在算力應用與軟體層面，與世界頂尖水準仍有一段距離。企業應抱持參與和學習的心態融入開源社群，建立健全的機制與氛圍，逐步將台灣的硬體實力延伸至軟體與開源生態系，提升台灣在全球AI產業的影響力。

緯創 算力 布局

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