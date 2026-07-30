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樺漢主辦「半導體x AI應用論壇」 攜手新加坡製造商會簽署 MOU

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢科技29日在新加坡主辦「2026半導體xAI應用論壇」，左起新加坡製造總商會會長陳展鵬、台北駐新加坡代表處代表童振源、樺漢科技集團董事長朱復銓。圖／樺漢提供
樺漢科技29日在新加坡主辦「2026半導體xAI應用論壇」，左起新加坡製造總商會會長陳展鵬、台北駐新加坡代表處代表童振源、樺漢科技集團董事長朱復銓。圖／樺漢提供

工業電腦大廠樺漢（6414）主辦的「2026半導體xAI應用論壇」(2026 Semiconductor x AI Application Forum)，於2026年7月29日在新加坡盛大登場。樺漢科技董事長朱復銓代表集團，親自出席並為這場由樺漢籌辦的產業盛會揭開序幕。

會中，樺漢集團與具有60年悠久歷史、擁有超過3000家會員的新加坡製造商會(SMF)正式簽署合作備忘錄(MOU)，並邀請台北駐新加坡代表處童振源代表擔任見證人。本次盛會由樺漢大力號召，成功匯聚了約150位產業先進共襄盛舉，期盼為全球半導體與實體AI的應用發展注入新動能。

這場備受矚目的盛會於新加坡 Google 亞太總部盛大舉行，並由樺漢攜手新加坡製造商會(SMF)及駐新加坡台北代表處共同主辦。以展現產業鏈的巨大凝聚力，大會更獲得多家科技巨頭與生態系領袖作為策略支持單位，包含最高主管親自出席的 Google Cloud，以及鴻海科技集團、Arm、Intel、Kontron、Nera Telecommunications、帆宣系統科技（6196）與瑞祺電通（6416）等指標性企業齊聚一堂，共同為活動增添光彩。

高階領袖對談與全球半導體展望： 本次論壇邀請新加坡經濟發展局(EDB)參與盛會，並由台北駐新加坡代表處以「全球半導體趨勢產業發展趨勢及臺灣半導體產業的重要性」為核心進行主題演講。大會亦安排了豐富的專題討論，邀請 Google Cloud、Intel、Arm、鴻海（2317）與 Kontron、MIC、Nera Telecommunications等生態系領袖進行深度交流。

論壇聚焦前瞻技術與智慧應用： 活動深入探討四大核心領域，包含半導體創新（Physical AI / Edge AI 於半導體之應用）、智慧製造（AMHS、數位雙生、邊緣運算）、智慧能源（綠能、ESG監控、廠務最佳化）及資訊安全防禦。

深化與 Google Cloud 合作： 由樺漢主辦的本次論壇中，明確強調並展示了樺漢科技與 Google Cloud 持續深化的合作關係，主要聚焦於無縫轉型智慧決策以協助企業實現從「數據收集」到「智慧決策」的無縫轉型，與建構零信任資安防禦。

樺漢在實體 AI 的推動上，已緊密串聯Google、Intel、MediaTek 與 Arm等全球頂尖策略夥伴，從智慧零售的無人結帳系統，延伸至智慧物流的自主移動機器人（AMR），最終實現涵蓋交通、航太與能源網的全面性實體 AI 平台稱霸。

新加坡 MOU 樺漢

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