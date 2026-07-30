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宜鼎推出新世代 DDR5 MRDIMM 記憶體 注入AI運算動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎推出新世代DDR5 MRDIMM記憶體，注入強勁 AI 運算動能。圖／宜鼎提供
宜鼎推出新世代DDR5 MRDIMM記憶體，注入強勁 AI 運算動能。圖／宜鼎提供

全球工業儲存及邊緣AI品牌宜鼎國際 發表全新 DDR5 MRDIMM 記憶體模組，裝載創新的 MRCD (多列暫存時脈驅動器) 和 MDB (多列資料緩衝器) 元件，突破效能壁壘，將記憶體傳輸速度提高至 12800 MT/s，以相較現有 DDR5 8000 MT/s RDIMM 高出 60% 的頻寬，完整因應 AI 時代對於記憶體效能的迫切需求。

生成式 AI、大型語言模型（LLMs）、機器人等應用蓬勃發展，持續推升CPU與GPU規格需求，以負荷大量AI運算任務。除了處理器的效能提升之外，記憶體架構若未能同步升級，將可能受制於記憶體頻寬上限，無法發揮原有效能，形成「記憶體牆」（Memory-Wall）問題。這項存在於處理器和記憶體間的效能落差，也成為影響系統表現的關鍵瓶頸。

宜鼎DDR5 MRDIMM 採用創新的 MRCD 與 MDB 元件設計，並藉由同時存取雙列記憶體的突破性架構，將資料傳輸速率提升至 12800 MT/s 的新高度。這項全新技術不僅帶來翻倍頻寬，更可降低記憶體控制器負載、有效改善延遲性能，透過與處理器之間的協作，突破壁壘發揮最大系統效能。此外，在相容性方面，DDR5 MRDIMM採用 287-pin 設計，相容於 DDR5 RDIMM 插槽，不須變更系統設計，即可於現有裝置上運作，幫助企業用戶實現便捷無縫的效能升級。

宜鼎 DDR5 MRDIMM 預計提供 32GB、48GB 及 64GB、96GB 和 128GB 等多種容量選擇，滿足不同應用場景的需求。該系列具備 0°C 至 95°C 的寬溫支援，並整合 eFuse 和 TVS 保護設計，確保在高速運作時的穩定性與可靠性。

宜鼎國際工控DRAM事業處總經理張偉民表示，宜本次推出的DDR5 MRDIMM 透過突破性的架構設計，大幅提升記憶體效能，透過記憶體與 CPU、GPU 速度的完美配合，極大化系統效能，預期將為生成式AI、大型語言模型訓練等應用領域注入強勁運算能量，為企業智慧轉型賦能。

機器人 記憶體模組 記憶體

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