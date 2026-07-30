技嘉擴展 GIGAPOD AI 與 HPC 基礎架構平台 加速企業 AI 工廠部署

技嘉（2376）旗下技鋼科技專注於加速運算與基礎架構解決方案，宣布擴展 GIGAPOD AI 與 HPC 基礎架構產品組合，推出多款模組化 POD 設計解決方案，加速 AI 工廠、AI 訓練與推論平台及 HPC 部署的落地速度。

擴展後的 GIGAPOD 產品組合，為企業提供全方位的 AI 與 HPC 基礎架構配置，支援大型語言模型（LLM）、AI 賦能虛擬桌面（VDI），到基於 Kubernetes 的容器化應用等多元工作負載。GIGAPOD 建構於技嘉伺服器技術之上，整合業界領先的加速運算、高速網路、儲存與軟體生態系，為企業大規模落地 AI 應用提供完整基礎，同時降低部署複雜度與營運風險。

隨著企業持續擴展 AI 應用規模，所需的基礎架構必須能快速部署、有效管理且無縫擴充。GIGAPOD 透過預先配置的架構設計、原廠整合與部署服務，滿足上述需求，大幅縮減 AI 基礎架構上線所需的時間與資源。

相較傳統自建模式，GIGAPOD 透過提供預先工程驗證的參考架構，大幅降低基礎架構整合的工作量，實現更快速的部署。隨著 AI 工廠解決方案持續演進，業界日益重視經驗證的全堆疊部署模式，讓基礎架構安裝到正式投入 AI 生產的過程更為順暢。

為簡化叢集操作與生命週期管理，GIGAPOD 整合技嘉軟體管理生態系，包含技嘉 G-REX 與 GPM（GIGABYTE POD Manager）。G-REX 採 1U 管理節點設計，提供 POD 的集中式電源與散熱基礎架構管理，讓管理人員透過統一介面，無縫整合 CDU（冷卻液分配單元）與 RDHx（背門式散熱門）。透過 IPMI 介面，系統可於偵測到液體洩漏時即時通知管理人員，偵測範圍涵蓋主機板、機殼、冷卻液分歧管（manifold）及 PDU 等多個感測點。

在統籌調度層面，GPM 提供進階監控、資源配置與最佳化能力，即時呈現 GPU、CPU、記憶體、電源及散熱使用狀況，協助提升整體效能與營運效率。G-REX 與 GPM 雙軸並進，為 AI 工廠與 HPC 環境的部署、擴展及維運，建立更高可靠性、可視性與控制力的管理基礎。