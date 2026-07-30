優群下半年進入旺季 力拚成長

一度被中國大陸成熟製程壓著打的國內晶圓代工大廠聯電，在7月29日的法說會中釋放一項明確訊號及轉型方針，就是AI晶片的浪潮已由主流的雲端繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）及自研晶片（XPU）往電源晶片、記憶體及高速互連等晶片擴散，整合這些相關晶片，成為與AI密不可分的商機，也為聯電在製程競賽找到新的定位。

2026-07-30 10:30