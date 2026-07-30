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慧榮第2季營收續創歷史新高 預估全年營收年增逾100%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮總經理苟嘉章。圖／慧榮提供
慧榮總經理苟嘉章。圖／慧榮提供

快閃記憶體控制晶片龍頭慧榮科技今日公布第2季財報，單季營收為4.51億美元，創歷史新高，季增32%、年增達127%；第2季毛利率50.2%，稅後純益8314萬美元，營業利益率為23.1%，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘2.43美元(約新台幣79元)。

慧榮第2季營收受惠NAND與DRAM持續嚴重缺貨，三大產品線仍逆勢大幅成長。邊緣和企業級SSD控制晶片較前一季成長5%-10%，較去年同期大幅成長50%-55%；嵌入式eMMC與UFS控制晶片較上一季成長15%-20%，與去年同期相比，大幅成長95%-100%；Ferri和企業級開機碟儲存解決方案成長幅度最大，單季成長達110%到115%，更比去年同期，成長高達1690%到1,695%。

慧榮總經理苟嘉章表示，慧榮正快速從消費性NAND Flash控制晶片供應商，轉型為橫跨AI基礎設施至邊緣運算的控制晶片與儲存解決方案領導者。第2季營收、毛利率及營業利益率均大幅成長，主要受惠於嵌入式eMMC與UFS控制晶片、企業級與邊緣SSD控制晶片，以及快速成長的Ferri車用與企業級開機碟儲存解決方案所挹注的營收。

苟嘉章說，預期這股成長動能將延續至下半年。展望未來，慧榮積極拓展產品布局與市場版圖，應用範圍從AI基礎設施至邊緣運算。如今，慧榮已在AI資料中心、AI伺服器、邊緣AI與實體AI等各大AI市場建立了極具優勢的完整布局。

苟嘉章強調，儘管目前NAND價格與供應狀況為多項消費性業務帶來挑戰，但公司整體的競爭優勢與發展前景強勁。預期全年營收年增將超過100%，且新推出的企業級／AI基礎設施產品目前仍處於導入初期，具備可觀的成長潛力。

慧榮預估2026年第3季營收將介於5億1千900萬至5億4千100萬美元，季增仍達15%~20%，年增也達114%~124%，毛利率介於50%至51%，而營業利益率將提升至27.5%至28.5%。

營收 歷史 慧榮科技

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