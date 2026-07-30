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美禁國外機器人進口 業者看台廠供應鏈具3大優勢受惠

中央社／ 台北30日電

美國政府以國家安全為由，將外國生產人形機器人和四足機器人納入禁止進口美國的產品清單。產業人士接受記者電訪分析，台廠供應鏈具備產製關鍵零配件、屬於非紅供應鏈、規劃赴美生產製造等優勢，有機會藉此受惠。

美國聯邦傳播委員會（FCC）於美國當地時間28日宣布，對外國生產的先進機器人設備實施進口限制，FCC也將外國製逆變器納入進口黑名單，相關禁令適用於新型號產品。

中國商務部間接證實機器人和電力逆變器產品恐受影響，中國商務部上午回應表示，已注意到相關情況，並指出機器人和電力逆變器均是正常國際商品，包括美國在內的各方都從貿易中獲益，敦促美方立即撤銷有關措施，停止錯誤做法。

機器人關鍵零配件台廠主管接受中央社記者電訪分析，美國聯邦傳播委員會此次是針對中國整機機器人禁止進口，主要考量中國機器人可能內建具有數位監控以及遠端傳輸數據功能，若在具有機敏特性的工廠或產線使用，恐對產業和國家安全造成影響，此外美國企業也積極推動人形機器人產業，因此採取禁令措施。

全球科技巨頭積極搶攻人形機器人商機，除了輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazon）、現代（Hyundai）旗下波士頓動力（Boston Dynamics）外，包括Open AI轉投資挪威1XTechnologies、AI機器人新創公司Figure、美國人形機器人新創Agility Robotics、以色列機器人新創MenteeRobotics、德國機器人新創公司NEURA Robotics、加拿大Sanctuary AI等，正積極開發人形機器人。

中國廠商包括優必選、宇樹科技、傅利葉智能、達闥、小米、小鵬、華為、科大訊飛、智元等，正積極擴展人形機器人市場。

談到相關禁令是否對台灣機器人零配件供應鏈造成限制，台廠主管表示影響不大。

他分析，台廠主要布局機器人關鍵機械及制動零配件，相關產品不具備通訊傳輸數據功能；加上美國政府積極推動「非紅供應鏈」、避免採用中國廠商製造的機器人關鍵零組件，台灣廠商已有布局；此外越來越多台廠規劃考量在美國設立製造基地，綜合因素考量，台廠反而有利多發展空間。

觀察機器人台廠供應鏈，達明機器人積極開發人形機器人產品；在減速機，台灣精銳、宇隆、盟立與和大等合資的盟英、鈞興、利茗、上銀等積極布局。螺桿傳動元件包括上銀、優士特精密、全球傳動等。控制軟硬體包括新漢、台達電、新代等。

宇隆先前表示，在北美客戶強力推動下，今年底宇隆在美國投資設廠計畫可明朗，規劃布局人形機器人減速機等產品。

東元和直得等布局關節模組，伺服和驅動馬達包括四零四科技、富田電機、東元、大銀微系統等。機器視覺及感測模組包括所羅門、凌華、達明機器人、亞光、華晶科、能率等。此外和大攻關節型自動手臂高精度減速零組件，時碩搶攻關鍵關節零組件，和椿布局機器人應用，新代與程泰合作智慧製造自動化機器人方案。

機器人 美國 供應鏈

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