台積電展現強大韌性 熊本二廠建廠工程恢復施工

日本熊本在本月28日經歷芮氏規模7地震，而後又有多次相當規模的餘震。台積電位於日本熊本的JASM晶圓廠區測得最大震度為5，在經檢測回廠並調派台灣人員支援下，已全數復位並進行檢查及校正，力拚最快時間復機，JASM二廠建廠工地因未受影響，在確認安全後已於昨天日恢復施工，展現強大韌性。

台積電表示，由於台積電位於日本熊本的JASM晶圓廠區測得最大震度為5，優先考量人員安全，JASM依內部程序在地震時立即啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散，疏散人員皆確認安全無虞，也已完成JASM廠區建築震後損害檢查，並已確認結構安全無虞。

台積電表示，JASM廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關檢查與校正等作業持續進行中。由於本次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積電也已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。同時，JASM建廠工地未受影響，在確認安全後已於昨日恢復施工。