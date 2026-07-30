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研調：熊本地震JASM停機 台積電第3季營收影響應有限

中央社／ 新竹30日電

日本熊本縣7月28日發生強震，台積電位於熊本的JASM廠區停機。研調機構DIGITIMES今天表示，JASM產能仍處爬坡階段，估計對台積電第3季營收影響應有限。

日本熊本縣28日下午發生規模7.1地震，台積電指出，JASM人員及廠區建築結構皆安全無虞，廠區供水、電力及工安系統運作正常，由於這次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積電已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。

DIGITIMES分析師黃健治今天表示，半導體設備對振動極為敏感，地震除了可能造成製程中的晶圓報廢，也可能導致相關製程參數偏離規格，產線須在完成建築檢查後重新確認製程參數。

黃健治說，JASM第1座晶圓廠規劃月產能為5.5萬片12吋晶圓，涵蓋28、22、16、12奈米製程，產品主要用於Sony的影像感測器（CIS）、邏輯晶片、車用電子及工業應用。不過在車用與智慧手機需求疲軟下，實際月產能約2萬片，仍處於產能爬坡階段。

黃健治分析，以月產2萬片，每片晶圓平均售價3000美元估算，JASM每日營收曝險約200萬美元，假設停工1週且產量完全無法追回，營收曝險約1400萬美元，台積電第3季營收目標中位數為452億美元，估計對台積電單季營收影響僅約0.03%。

黃健治表示，地震後的設備復機並非一次完成，而是依序進行安全與公用系統確認、設備檢查、校正及製程基準重建，再投入空白片、標準片或工程批驗證缺陷。需待測試結果符合內部標準，機台才能分批恢復量產；若發現異常，則須再次校正或由原廠協助維修。

黃健治說，JASM建物安全、產線逐步恢復，不過，須持續關注關鍵設備重新認證，以及客戶交期延後狀況。尤其在餘震不斷的影響下，JASM產能全面恢復時程仍待觀察。

熊本 熊本地震 營收

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