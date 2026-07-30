開源基金會成立 三年投3億元打造開源AI工程

「開源基金會（TAIONE Open Source Foundation）」今（30）日成立，宣布未來三年將投入3億元民間產業資源，推動開源AI工程、世界級人才培育、開源主權AI、企業導入及國際合作，補上臺灣AI戰略的關鍵拼圖。

數位發展部政務次長侯宜秀、開源基金會董事長蔡祈岩、緯創資通技術長沈慶堯、國立陽明交通大學校長林奇宏、Apache Member 暨「源來適你」負責人蔡嘉平、開放文化基金會執行長李欣穎、中華軟體公會理事長暨基金會董事沈柏延、台北市電腦商業同業公會資深副總幹事張永美出席成立記者會。

著眼於全球AI競爭正由晶片與算力，快速延伸至模型、工具鏈、軟體生態與國際標準，為將臺灣的硬體與供應鏈優勢轉化為下一個十年的國家競爭力，「開源基金會 」應運而生。

開源基金會董事長蔡祈岩表示，臺灣正站在AI硬體產業的黃金窗口，但下一個十年不能只輸出硬體，更要輸出AI能力。

尤其，開源已成為現代AI與軟體產業的共同底座。根據基金會簡報引用的Black Duck 2025 OSSRA資料，受其稽核的商用程式碼庫中，97%含有開源元件，而其掃描的程式碼中更有高達70%來自開源。開源早已牽動包括資安、供應鏈治理、技術標準等企業競爭力。

蔡祈岩指出，AI時代把全球競爭從製造延伸到模型、工具鏈、標準與生態。開源讓臺灣不必重新打造封閉式全球平台，也能直接進入世界級技術生態，從技術使用者成為貢獻者、維護者，甚至參與規格與治理。這將是臺灣能否把硬體優勢轉化為國家競爭力的關鍵

蔡祈岩強調，基金會並非要取代既有開源社群，而是補足臺灣開源生態中產業化、長期資源及國家戰略連結的角色，將社群能量轉化為人才制度、企業投入與國際影響力。

未來三年，開源基金會將推動六大核心任務，包括：打造世界級開源人才引擎；推動開源主權AI；建立開源商業化與企業導入機制；連結國際開源基金會與社群；孵化開源軟體原生新創；以及中立託管臺灣重要開源專案。

其中，首波旗艦計畫「AI開源新勢力行動方案（TAIONE Fellowship Program）」將建立從社群參與者到開源專案核心貢獻者的完整人才梯隊。基金會規劃聚焦10至15項具國際影響力與產業價值的關鍵專案，涵蓋AI推論、雲原生與底層運算、大數據工作流、分散式運算及高效能資料引擎，包括vLLM、Kubernetes、Ray、Apache Airflow及Apache Kafka等。

開源基金會將提供每月2萬的獎勵金、技術嚮導帶領投入、以及長期實戰機會，協助臺灣學生與工程師不只「使用」世界級開源技術，更能進入專案核心、參與技術決策及治理，逐步擴大臺灣在全球AI技術路線與產業標準中的影響力。

未來主權AI不是國產率，而是價值與規則的主導權，開源基金會提出第二項重點計畫「推動開源主權AI」。

開源基金會指出，對臺灣這類中型民主國家而言，真正的主權AI，在於能否把臺灣重視的自由民主、人權、法治、隱私、多元與可問責原則，轉化為可執行、可檢驗、可共同演進的AI規範。

開源基金會將支持本地開源社群持續累積語料、發展模型、建立Benchmark、提出安全政策、工具鏈與部署規格，並鼓勵透過國際採用及Upstream Contribution，讓臺灣累積的開源AI能力，進一步走入國際開源AI生態態的舞台。