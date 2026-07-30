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想與輝達台灣總部當鄰居 北士科最後三地正式公告

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市政府30日正式公告T3、T4及T12等3處市有科技產業專用區土地設定地上權案。圖／台北市政府地政局提供
臺北市政府30日正式公告T3、T4及T12等3處市有科技產業專用區土地設定地上權案。圖／台北市政府地政局提供

北投士林科技園區市有地設定地上權招商迎來壓軸！臺北市政府30日公告T3、T4及T12等3處市有科技產業專用區土地設定地上權案，邀請具研發創新、產業發展及營運實力的投資人，把握機會進駐臺北科技產業核心。

地政局局長王瑞雲表示，AI產業的未來競爭，不僅取決於研發實力，更須掌握投資契機、提前布局產業據點。此次釋出T3、T4及T12基地，是北士科最後3筆科技產業專用區市有地，市府期盼導入AI、生醫、生技及資通訊（ICT）等具研發創新能量的企業，以加速北士科科技產業聚落成形。

地政局土地開發總隊長范乾峯進一步說明，招標基地包括北投區軟橋段52地號（T3）、軟橋段56地號（T4）及新洲美段87地號（T12）等3筆，土地面積分別約700坪、1,500坪及2,000坪。各案地上權存續期間均為50年，得再申請延長20年；權利金底價約為土地市價3成，可大幅降低企業初期土地取得成本，有助企業將資金投入研發、設備及營運發展；3案均採「資格審查、投資計畫書評選及價格決標」三階段辦理，每案評選出3家以下合格投標人，最終以投標權利金最高者為得標人。

招標文件自公告日起販售至115年10月29日止。有意投標者請依招標公告所列匯款資訊，先至銀行臨櫃辦理匯款，再持匯款收據正本至臺北市政府工務局聯合採購發包中心（臺北市信義區市府路1號3樓南區，聯絡電話：02-27208889轉1122）領取招標文件；投標相關書表電子檔已建置於「臺北市政府地政局土地開發總隊網站」之「主題專區／北投士林科技園區設定地上權資訊專區」，供投資人下載參閱。

地政局提醒，投標人以專人或掛號郵寄方式於投標收件截止時間前（今年10月30日上午11時）將投標文件送達或寄達「110204臺北市信義區市府路1號3樓南區，臺北市政府工務局聯合採購發包中心」，逾期送達或寄達者不予受理，採郵寄方式者請預留郵遞作業時間。

北士科 總部 輝達

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