全球矽晶圓出貨創14季新高 AI需求強勁

華映龍潭廠歷經多次標售後，最終由日月光大飯店集團三家關係企業以52.39億元得標，成交價僅為最初底價162億元的三分之一。此次交易標的包括約8.31萬坪土地及13.23萬坪建物，顯示大型工業不動產在AI產業推動下需求持續上升。

2026-07-30 01:51