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全球矽晶圓出貨創14季新高 AI需求強勁

中央社／ 新竹30日電

國際半導體產業協會（SEMI）統計，第2季全球矽晶圓出貨量攀升至35.73億平方英吋，為2023年第1季以來新高水準，季增9.1%，年增7.4%。

SEMI表示，第2季矽晶圓出貨量維持穩定成長，主要受惠於人工智慧（AI）相關需求強勁成長，這需求涵蓋先進邏輯和記憶體，以及功率元件等。

SEMI指出，工業和汽車領域需求正在復甦，雖然記憶體價格壓力抑制了個人電腦和智慧手機的需求，不過，裝置製造商大力投資擴張產能，預期可望推升矽晶圓需求持續成長。

隨著市場穩定成長，矽晶圓廠第2季業績同步攀升，環球晶第2季營收新台幣152.1億元，較第1季成長達8.8%。台勝科第2季營收36.1億元，季增9.11%。合晶第2季營收27.21億元，季增9.62%。

矽晶圓 記憶體 營收

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