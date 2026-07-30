聽新聞
0:00 / 0:00
全球矽晶圓出貨創14季新高 AI需求強勁
國際半導體產業協會（SEMI）統計，第2季全球矽晶圓出貨量攀升至35.73億平方英吋，為2023年第1季以來新高水準，季增9.1%，年增7.4%。
SEMI表示，第2季矽晶圓出貨量維持穩定成長，主要受惠於人工智慧（AI）相關需求強勁成長，這需求涵蓋先進邏輯和記憶體，以及功率元件等。
SEMI指出，工業和汽車領域需求正在復甦，雖然記憶體價格壓力抑制了個人電腦和智慧手機的需求，不過，裝置製造商大力投資擴張產能，預期可望推升矽晶圓需求持續成長。
隨著市場穩定成長，矽晶圓廠第2季業績同步攀升，環球晶第2季營收新台幣152.1億元，較第1季成長達8.8%。台勝科第2季營收36.1億元，季增9.11%。合晶第2季營收27.21億元，季增9.62%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。