磐旭智能擴展日本市場 與富士軟體簽署經銷合作協議

工業電腦廠磐儀（3594）旗下磐旭智能宣布，已與富士軟體（FUJISOFT）簽署日本市場經銷合作協議。

根據協議，FUJISOFT將於日本市場提供AMobile採用MediaTek平台的系統模組（SoM）產品，以及相關產品，包括單板電腦（SBC）與小型Box PC。雙方將攜手協助客戶加速AI與邊緣運算應用的開發與商業化。

本次合作目標應用涵蓋工業設備、智慧終端、物流、車載系統、智慧零售、醫療保健、公共安全及國防等領域。

隨著AI與邊緣運算技術持續在各產業快速發展，工業設備與智慧終端對更高運算效能、更快開發時程，以及更高設計彈性的需求日益提升。然而，基於高效能SoC開發客製化主機板，往往需要投入大量工程資源、驗證時間與研發成本。SoM解決方案可有效降低專案風險、提升開發效率，並縮短產品上市時程。

AMobile具備快速將MediaTek晶片技術整合至商業化產品的能力。透過此次合作，AMobile將攜手FUJISOFT，為日本客戶提供可靠的MediaTek平台嵌入式運算解決方案，並結合FUJISOFT在SoM經銷、嵌入式系統、人工智慧（AI）技術、雲端整合及系統整合服務方面的豐富經驗。

FUJISOFT將於產品開發的整個生命週期提供完整支援，涵蓋需求定義、SoM 選型、軟體開發、量產導入，以及後續維護等各個階段。

FUJISOFT Inc. 嵌入式／控制系統事業本部執行副總裁兼總裁、產業事業部董事總經理大石孝人表示，AMobile在運用MediaTek最新晶片技術開發產品方面擁有深厚的技術實力，並且是協助客戶在AI與邊緣運算市場推動產品開發的重要合作夥伴。憑藉FUJISOFT在嵌入式與控制技術、軟體開發及系統整合方面累積的豐富經驗與專業能力，我們將全力協助AMobile產品拓展日本市場，並持續為客戶創造新的價值。

磐旭智能董事長Eric Li表示，FUJISOFT擁有卓越的工程技術能力、深厚的嵌入式系統開發經驗，以及完善的客戶支援服務，是AMobile拓展日本市場的理想合作夥伴。透過此次合作，我們期望協助客戶更順利地開發並推動AI與邊緣運算解決方案的商業化。AMobile也將持續提供可靠的技術與產品，協助客戶於工業、零售、醫療、物流及其他應用領域創造更多價值。

展望未來，AMobile將持續發揮其在強固型手持裝置、工業級平板電腦、機器視覺處理技術及嵌入式運算平台等領域的核心優勢。結合 FUJISOFT在日本當地的技術服務與客戶支援能力，雙方將協助企業降低產品開發複雜度、縮短產品上市時程，並推動AI、IT與OT融合所驅動的次世代智慧應用發展。