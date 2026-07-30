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台灣新創科穎達布局無人機熱影像 國防應用受關注

中央社／ 舊金山29日專電
台灣新創科穎達結合AI與奈米光子技術，量產半導體製程相容金屬透鏡，應用於AI感測、自主系統、國防與熱影像。（工研院提供）中央社
台灣新創科穎達結合AI與奈米光子技術，量產半導體製程相容金屬透鏡，應用於AI感測、自主系統、國防與熱影像。（工研院提供）中央社

台灣新創科穎達專注光學技術創新，開發AI平台解決超穎透鏡產品從設計走向「量產」的問題，其技術除可應用於消費性電子產品，也能應用於無人機熱影像系統，在中國管制鍺材料出口之際，備受國防領域關注。

經濟部推動TREE計畫，今年選送14家台灣新創到矽谷特訓。

曾獲得美國陸軍xTech競賽優勝、未來可望爭取進一步合作的台灣新創科穎達（MetaRosetta）為其中一家團隊，其主要技術在於超穎光學元件的開發與設計。

科穎達執行長許維綸接受中央社訪問指出，「超穎透鏡」利用半導體製程，在晶圓上打造奈米級微結構，透過這些微結構做光學調控，讓光學元件能夠非常薄、非常小。

針對這項技術可以應用的場景，許維綸表示，科穎達目前布局的產品線，包括近紅外光和熱影像超穎透鏡；前者可運用在消費性電子產品和矽光子，後者可運用於國防。

「我們正加強布局熱影像」，許維綸說明，傳統熱影像鏡片材料為「鍺」，但鍺供應鏈主要在中國，近年受中國出口管制影響，市場需要替代方案，科穎達可尋求切入。

俄烏戰爭凸顯無人機作為不對稱武器的核心角色，熱影像可應用於無人機夜間偵察。

許維綸強調，科穎達優勢是團隊自主開發的AI平台，能解決超穎透鏡「從設計到量產」會遇到的問題；盼利用台灣半導體強項，讓台灣成為下個光學界的世界重鎮。

除科穎達外，此次還有多家在AI應用領域的團隊。當中，Morale AI以製造業專用AI代理（Agent） ，將工廠原始資料轉為可解釋、可規模化，且能直接導入生產的決策。

Morale AI在台灣的客戶涵蓋半導體製造和測試、工具機，及傳統紡織業等領域。在美國政府推動製造業回流下，許多企業赴美設廠，Morale AI技術可協助加速流程。

Morale AI執行長高聖翔受訪表示，評估台灣方面可能約有150至200家企業有赴美設廠需求；Morale AI已和台灣半導體供應鏈廠商合作，協助做資訊系統的建置，讓企業能更快速地把台灣研發的知識或品管的經驗導入美國廠區。

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