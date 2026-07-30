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財星全球500強 台積電首度躋身百大企業之列
美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2026年全球500大企業排行榜，亞洲企業受惠於AI熱潮，台積電首度躋身這項榜單的前百大企業之列，緯創衝上第198名，是今年榜單進步幅度最大的企業。
「財星全球500強」（Fortune Global 500）排行榜長期以來是衡量企業規模的指標，反映不同產業與領域的興衰變化。2026年全球最大企業營收排名顯示，人工智慧（AI）熱潮正大幅推升科技業與半導體供應鏈企業的營收。
台積電服務蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）等客戶，今年排名大幅上升44個名次，躍居第82名。騰訊排名也大幅上升19個名次，至第97名，剛好躋身全球前百大企業之列。
台積電與騰訊今年首度躋身前百大企業之列，凸顯先進晶片與數位平台需求激增，正改寫亞洲乃至全球企業的規模與影響力版圖。
亞洲其他硬體業者在這項榜單的排名也大幅躍升。台灣電子製造商緯創上升298個名次，排名第198名，是今年榜單中躍升幅度最大的企業。
除了台積電與緯創，鴻海、廣達、和碩與文曄等台灣企業也躋進財星全球500強名單。
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