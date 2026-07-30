聽新聞
0:00 / 0:00
美禁陸製進口 台灣逆變器廠可望成大贏家
美國總統川普以國家安全為由，禁止中國大陸產製的新型機器人、逆變器進口，業界人士指出，美國太陽能逆變器市場規模每年高達上千億元，陸系產品銷美受阻，台灣業者將迎來轉單商機。其中，旭隼（6409）、全漢逆變器營收占比相對高，可望成為大贏家，台達電、亞力也沾光。
中國大陸是全球最大太陽能逆變器生產地，主要廠商為陽光電源，美國市場營收占比達兩成。陸媒指出，封鎖大陸逆變器，將導致美國相關設備認證流程停滯，在建與規劃中的太陽能及儲能項目面臨延期風險。
早在7月初時，市場已傳出川普政府正在起草禁令，擬禁止陸製逆變器進口，原先預估今年底公布，如今禁令時間提早一季，讓陸系供應商措手不及。
旭隼統計，目前來自太陽能逆變器營收占比約35%，在台廠當中相對大。全漢以旗下「LightUp」系列太陽能逆變器銷售全球。
台達電逆變器營收占比低，但產品線齊全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。