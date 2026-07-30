美禁陸製進口 台灣逆變器廠可望成大贏家

美國總統川普以國家安全為由，禁止中國大陸產製的新型機器人、逆變器進口，業界人士指出，美國太陽能逆變器市場規模每年高達上千億元，陸系產品銷美受阻，台灣業者將迎來轉單商機。其中，旭隼（6409）、全漢逆變器營收占比相對高，可望成為大贏家，台達電、亞力也沾光。

中國大陸是全球最大太陽能逆變器生產地，主要廠商為陽光電源，美國市場營收占比達兩成。陸媒指出，封鎖大陸逆變器，將導致美國相關設備認證流程停滯，在建與規劃中的太陽能及儲能項目面臨延期風險。

早在7月初時，市場已傳出川普政府正在起草禁令，擬禁止陸製逆變器進口，原先預估今年底公布，如今禁令時間提早一季，讓陸系供應商措手不及。

旭隼統計，目前來自太陽能逆變器營收占比約35%，在台廠當中相對大。全漢以旗下「LightUp」系列太陽能逆變器銷售全球。

台達電逆變器營收占比低，但產品線齊全。