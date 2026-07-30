聽新聞
0:00 / 0:00
台廠看市況 記憶體貨源遠遠不足
記憶體股連兩日重挫，但旺宏（2337）、群聯及威剛等業者對市場看法仍樂觀，強調從訂單、供貨與報價端未看到景氣轉弱跡象，貨源遠遠不足需求，股價與產業現況目前各走各路。
旺宏總經理盧志遠近期在法說會表示，沒有觀察到價格轉弱，第3、4季仍有漲價動能，現階段拉貨主要來自終端實際需求，而非客戶預防性囤貨。旺宏董事會也通過新增158億元資本支出，整體投資規模提高至370億至380億元。
群聯執行長潘健成先前表示，AI帶動儲存需求快速增加，公司一度只能滿足約三成訂單，其餘七成無法承接。因應下半年可能出現的NAND缺貨，群聯積極籌資及提高庫存。但潘健成也表示，記憶體價格若漲得太快，仍可能增加客戶成本並壓縮終端需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。