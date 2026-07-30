華映龍潭廠終於賣掉了！52億拍出 成交價僅最初底價三分之一

曾創下國內法拍市場最高底價紀錄的華映龍潭廠，在歷經多年標售及多輪流標後終於順利拍出。

台灣金服昨（29）日辦理第四拍，由日月光大飯店集團三家關係企業「睿麟貿易、慶豐資產及煜昇資產」共同以52.39億元得標，較當次底價49.8億元加價約5.2%，也讓這宗近年備受市場矚目的大型工業不動產交易正式落幕。

專家表示，近年隨著AI伺服器、半導體等產業持續擴產，大型完整工業基地日益稀缺，帶動企業及投資人積極尋找具整合價值的廠區，是本次順利拍定的重要原因。

華映自宣告破產後，旗下資產陸續處分，其中楊梅廠去年已由融聯公司以55.9億元取得，楊梅廠宿舍也由名馳建設以3.5億元標下；至於占地規模最大的龍潭廠，因總價龐大、交易門檻高，始終是處分難度最高的標的。

回顧標售歷程，龍潭廠最早於2020年透過商仲公開標售，但未能成交；2023年轉入法拍程序時，首拍底價高達162億元，創下國內法拍商用不動產最高底價紀錄，不過歷經多次流標後，改由台灣金服接手公開拍賣，價格一路下修。今年重新啟動拍賣時，一拍底價為68.3億元，第四拍降至49.8億元，最終以52.39億元拍定，成交價約為最初162億元底價的三分之一。

此次拍定標的包括約8.31萬坪土地及約13.23萬坪建物。專家分析，隨著廠內生產設備已陸續完成處分，且後續拆除規畫已趨明確，交易標的回歸以土地及建物價值為主，也降低買方承接後的整合難度，提高投標意願。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，AI產業帶動供應鏈持續擴建，近年大型工業不動產需求明顯升溫，而像華映龍潭廠這類擁有完整產權、基地規模逾8萬坪的工業用地，在市場上相當稀有。以此次成交價格換算，建物單價約每坪3.8萬元，土地單價約每坪6.3萬元，整體取得成本仍具吸引力，對有意布局大型廠區的企業或投資人而言，具備相當競爭力。