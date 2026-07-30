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SK海力士反擊「記憶體需求攀峰論」 AI基建動能穩到明年後
SK海力士29日反擊「記憶體需求攀峰論」，透露已和約十家客戶敲定長期供貨協議，代表需求相當穩固，且認為多年供應訂單及來自中國大陸的競爭，都不會造成供應過剩。
SK海力士坦承，投資人對人工智慧（AI）基建支出心懷疑慮，焦點正轉向讓已興建的大規模AI基礎設施變現，「相較AI投資萎縮，我們認為現在是提高已興建的AI基建利用率，如火如荼走向變現」，對基本需求仍有信心。SK海力士也說，中國AI模型運算效率提高，「不會衝擊AI基建投資，反而會驅動進一步擴張」。
SK海力士表示，並未看到AI投資減緩跡象，持續看到客戶的「大爆發」需求，且有信心中長期AI相關需求維持強勁，雖然個別AI基建計畫時間各異，但整體需求軌跡沒有改變，AI基建投資動能將維持穩固到2027年之後。
SK海力士預期，記憶體需求動能持續，預估今年DRAM需求位元成長率將是20%-30%區間中間值，NAND快閃記憶體需求位元成長率將達10%-20%區間上緣。
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