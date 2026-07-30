國巨：市場需求非常強勁 部分客戶願意支付溢價確保供貨

被動元件大廠國巨*（2327）昨（29）日舉行法說會，看好AI伺服器、高效能運算（HPC）需求持續升溫，加上工業、車用市場同步回溫，強調市場需求「非常、非常強勁」，部分客戶願意支付溢價（Premium）確保供貨，甚至洽談長期供貨協議（LTA）。

國巨股價最近重挫，昨再跌停收507元；國巨法說會由總經理王淡如主持，經營團隊指出，上季AI仍是最重要成長引擎，占整體營收比重提升至16%，較第1季增加，工業市場連續六季成長，車用需求維持穩健復甦，整體需求並非僅集中於AI，而是各產品線、各區域及各通路同步成長。

國巨法說會重點

國巨指出，相比今年首季，現階段看到更多正向訊號，包括主要客戶持續增加新專案投資，要求公司提前準備產能。愈來愈多AI相關客戶釋出長約意願，鎖定未來半年、甚至多年的被動元件供應，以降低供應鏈風險，值得注意的是，部分客戶願意支付溢價，以確保取得穩定供貨。

近期市場傳出三星電機和太陽誘電均調漲MLCC價格，引起高度關注，關於價格策略，國巨說明，第2季已完成一波價格調整，以反映原物料成本上升，若後續材料成本持續墊高，將視市場狀況進一步調整售價，維持合理獲利能力。

國巨分析，這波長約需求主要來自AI相關應用，包括運算平台、企業級伺服器、SSD及記憶體等客戶，主要原因是AI伺服器所需MLCC、電阻、電感及磁性元件數量持續增加，國巨憑藉完整產品組合，可一次提供多項被動元件解決方案，因此具備競爭優勢。

國巨表示，目前訂單出貨比（Book-to-Bill）持續攀升，6月底已達2.2，本季營收將延續中度季增態勢，標準品及特殊品產能利用率都將提升至九成以上。透過台灣高雄、蘇州、越南及墨西哥等據點擴充產能，配合設備陸續到位，產能將逐季增加，以滿足市場需求。

國巨補充，當前通路庫存持續改善，大中華區庫存已降至約兩個月，全球代理商約四個月，高服務型通路亦降至五至六周，均較去年同期健康許多，顯示終端需求穩步回升，有助於後續拉貨動能延續。