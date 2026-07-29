ODM廠募資...一波波

代工廠廣達（2382）宣布發行22億美元海外存託憑證（GDR），確保採購零組件及建廠資金。看好AI與美國製造的趨勢，近期ODM紛紛啟動募資。今年鴻海領跑，完成360億元的永續連結聯貸案；緯穎今年在股東會也通過新籌資方案，後續有機會募得超過700億元資金。

代工廠大舉募資顯示AI需求持續暢旺以外，也因零組件價格飆漲，為提前備貨籌措資金。

廣達今年6月宣布，以現金增資方式發行2億至2.45億股，參與發行海外存託憑證。當時業界推測，主要目的用作AI伺服器產線擴產及零組件採購等用途。

鴻海今年初完成360億元永續連結聯貸案，募得資金用來充實中期營運周轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證，以配合客戶對綠色生產的要求。

緯穎今年股東會也通過以不超過1,800萬股額度，視狀況及公司需求進行籌資，包含私募現金增資或私募發行GDR等方式。

鴻海去年度資本支出為1,740億元，今年將可望年成長三成；廣達今年資本支出高達300億元規模；緯創今年規劃資本支出上看600億元，這波AI伺服器商機正全面刺激代工廠擴大投資，因應未來營運成長力道。