台積電先進製程晶圓廠工程進度超前 中科管理局視察打造零職災工地

台積電（2330）中科1.4奈米先進製程晶圓廠工程進度超前，中科管理局長許茂新29日特別率工安、環保業務主管，前往台積電位於中科的先進製程晶圓廠興建工程現場，視察建廠情形及勞工安全衛生措施，並為辛苦的勞工們加油、打氣。

許茂新肯定建廠工程進度超前，及有規劃良好的協議、承攬管理機制，並強調工程團隊應落實施工安全措施，特別注意高氣溫可能引發的熱疾病，一定要提供勞工朋友充足的飲水、遮蔭與適度的休息，確保建廠工程工作者的安全與健康。

據了解，台積電中科園區第一階段基樁工程陸續完工，並展開設備棟（CUP）及辦公室工程，四座廠房（FAB）中的前二座也完成發包，由達欣工程、互助營造得標，現正進行鋼構作業，第一座廠房有望趕在明年4月前完工，相關工程進度明顯超前。

許茂新今天率領管理局勞動檢查中心主管、同仁，先視察工地的協議組織運作，隨後在台積電建廠團隊陪同下，聽取了包含CUP供應設備廠及主生產FAB廠房的施工簡報，隨後步入工區，視察現場施工安全衛生管制措施，及科技化職安體感訓練設備的運用，並關懷工地對第一線施工人員的安全衛生照護作為。

許茂新表示，台積電不僅在晶圓製造上引領全球，在建廠的工藝與科技化管理上，也同樣展現世界級的高水準。

透過高規格設計規劃及施工安全評估，引進全球建廠最佳實務經驗，並運用AI影像辨識與智慧巡檢等科技工安系統，預鑄工法、圓盤式系統施工架，及優化人車分流動線規劃、物料暫存區、吊掛作業監督、高氣溫熱危害警示與預防、人員緊急救護等管理措施，全面提升工地安全衛生管理機制。

許茂新特地實際操作工地科技化的體感職安訓練設施，也肯定體感設施讓作業勞工實際體驗安全帶吊掛、夾捲、感電等災害發生時的真實感，並使用VR進行高空工作車操作訓練，模擬潛藏的作業危害情境，有效提升作業勞工的安全意識，進而降低職業災害發生。

許茂新特別叮嚀管理局勞檢中心及工地建廠團隊們，全力攜手並協助台積電先進製程晶圓廠興建工程，要對「職業安全衛生」做最嚴格的把關，必須用最高規格的態度，去落實工地的安全衛生管理，期望和台積電共同實現「零職災、零事故」的安全承諾，讓建廠工程如期順利完工。

在台積電建廠團隊陪同下，中科管理局聽取供應設備廠及主生產廠房施工簡報。圖／中科管理局提供

中科管理局長許茂新（右1）實際操作工地科技化的體感職安訓練設施。圖／中科管理局提供