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台積電熊本二廠復工

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

日本九州熊本地區在28日發生芮氏規模7地震， 後續發生多次相當規模的餘震。台積電（2330）位於熊本先進半導體製造公司（JASM）晶圓廠受到影響，台積電昨（29）日最新說法指出，因本次地震震幅較大，生產設備需要一定的時間調整校正，台積電已調派人力與相關資源支援JASM，目前熊本廠仍停產，熊本二廠工地已恢復施工。

台積電昨日說明，位於日本熊本之JASM晶圓廠區前天測得最大震度為5，地震發生時JASM依內部程序立即啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散，人員皆確認安全無虞，現在已完成JASM廠區建築震後損害檢查，確認結構安全無虞。

台積電昨日說明， JASM廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關之檢查與校正等作業持續進行中。由於本次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，目前原物料供應無虞。因JASM建廠工地未受影響，在確認安全後已恢復施工。台積電尚未公布地震對製品及營運的具體影響，強調已完成初步資源盤點，昨日也說明，全面檢視此次地震所造成的影響，包括生產設備狀態與後續營運安排，並與客戶保持密切溝通。

熊本 台積電 晶圓廠

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