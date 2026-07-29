林之晨、蔡祈岩新書「逆分工」 解析AI梳子型人才

台灣大哥大總經理林之晨、資訊長蔡祈岩推出新書「逆分工」，解析AI如何重新定價人才價值。蔡祈岩指出，未來最搶手的人才，是能清楚定義問題、調用AI與不同專業能力、判斷AI產出，並將這些能力整合為可落地成果的「梳子型人才」。

生成式AI快速發展，改變人才、組織與市場的運作規則，台灣大哥大總經理林之晨、資訊長蔡祈岩共同推出新書「逆分工：AI時代的生產力革命，重構組織、市場到經濟的生存新賽局」，從人類長達萬年的分工演進出發，剖析專業分工走向極致後產生的認知孤島、組織肥大及「關於工作的工作」等，並提出「逆分工」、「AI買辦」、「軟體即勞動力（SaaL）」以及「具身AI」等4大趨勢，解析AI如何重新定價人才價值、打破專業高牆，驅動企業從金字塔組織轉向靈活協作的「變形蟲團隊」。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩今天出席「天下管理高峰會」，以「AI時代下的逆分工」為題發表專題演講，分享企業導入AI過程面臨的內部阻力、專才角色的轉變，以及Agentic AI時代如何跨越既有分工與技能鎖定，將AI轉化為組織生產力。

蔡祈岩表示，所謂的「逆分工」並非取消專業分工，而是藉由AI降低跨領域的門檻，重新整合被過度切碎的工作，讓更多員工從流程中的一個小齒輪，升級為能夠整合不同專業能力、創造價值的超級個體。

他說明，未來最搶手的人才，是能夠清楚定義問題、調用AI與不同專業能力、判斷AI產出，並將這些能力整合為可落地成果的「梳子型人才」。人才價值將從依賴既有經驗的「晶體智力」，轉向能靈活應變、跨域連結的「流體智力」。

蔡祈岩進一步指出，台灣大哥大內部，已從人才、平台與流程三個層面，全員擁抱AI。人才面由高階主管帶頭將AI導入日常決策與管理，並透過「超人計畫」，鼓勵員工跨出職能舒適圈，運用AI延伸橫向專業能力；平台面建構具備資料治理、權限控管與資安防護的企業AI平台，串聯知識庫及內部系統，為每位員工配備AI部門；流程面則重新檢視既有分工，推動團隊從固定分工的金字塔架構，走向能依任務快速組合的「變形蟲團隊」。

藉由落實超人計畫，台灣大哥大結合企業需求、電信天賦，疊合AI研發實力，開發出最聽得懂台灣話的MyVoca語音辨識模型、AI聽寫大哥、大數據模型銷售系統「萬能大麥」、即時回應用戶需求的「客服小麥」，讓 AI從導入工具進化為驅動台灣大營運效能的核心動能，轉化為可對外輸出的企業解決方案。