快訊

未來1周雨勢趨緩高溫上看36度 白海豚今轉強颱、暴風半徑持續擴大

含淚血虧！韓散戶在槓桿ETF暴虧56兆韓元 官員出面致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

台光電躍居CCL龍頭 高速材料市占率拚逐年增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
圖為台光電參展。記者尹慧中／攝影
圖為台光電參展。記者尹慧中／攝影

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）今日說明，在高速材料領域，自2017年切入市場後，於2023年即躍居全球第一，並於2024及2025年持續維持領先地位，市占率已達38.6%，且預期在未來幾年市占率將逐年攀升。

在以上兩大PCB市場全球市占登頂後，Prismark於2026年7月發布台光電2025年營收已躍升為全球整體CCL產業第一名，較2024年的第三名大幅提升，並超越生益與建滔，正式登上全球產業龍頭地位。

台光電也說明，第2季財報受惠於AI產品高階材料強勁需求，產能滿載，單季營收達472.7億元，再創單季新高，相較第1季成長43%，相較去年同期成長110%。毛利率33.9%，季增加4.5個百分點。稅後淨利98.7億元，也是單季新高，相較第1季成長84.9%，相較去年同期成長183.8%。每股稅後純益約27.55元，近三個股本，且連續六季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。

台光電自成立以來，即專注於高密度互連（HDI）技術的研發，所有核心技術皆由公司自主開發。從傳統HDI、任意層高密度互連（Anylayer HDI），再到改良型半加成法（mSAP HDI），技術實力已達日韓同業水準，公司已連續20年穩居全球第一，市占率超過七成，展現長期領先的競爭優勢。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，台光電憑藉技術實力、產能規模、原物料掌控、全球銷售通路及資金等五大核心優勢，將持續推動營運規模擴張，預期未來一年仍將延續「全產全銷」的態勢。

台光電 市占率 材料 CCL

延伸閱讀

精測第2季每股純益衝新高達15.02元 毛利率拉升至57.5%

AI需求強勁！精測設備投資倍增 存貨攀升成推升營收領先指標

中光電旺季出貨看增

南亞科、鈺創、創意...8檔營收雙增股 續攻下半年行情 這檔「低基期股」補漲空間最大

相關新聞

元太再深化布局！董座李政昊出任台虹副董事長 不排除加碼投資

台虹（8039）29日公告，董事會推選元太（8069）董事長李政昊出任副董事長，顯示元太繼第2季入主台虹之後，將進一步將深化與台虹的策略合作關係。

台積電中科先進製程廠興建進度優 中科局長許茂新：全力協助順利建廠

備受矚目的台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施，同時關心勞工們在天氣炎熱下的施工情形。他表示會和工程人員一同攜手協助台積電順利建廠，完成這座先進製程晶圓廠興建。

中碳研發中心啟用 聚焦綠色儲能、AI 伺服器、半導體等高階需求

中碳（1723）投資1.87億元的研發中心29日啟用，董事長黃建智表示，中碳屏南廠正式成為「生產與研發雙軌並進」的碳材料發展基地，也是打造綠能與高端碳材料的創新搖籃。

AI需求升溫！聯電台星雙軌擴產 新加坡擴矽光子、台南新廠先蓋外殼

晶圓代工廠聯電（2303）29日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，將擴建新加坡第四期（P4）廠區無塵室並採購設備，擴充矽光子產能；台灣方面則在台南科學園區啟動新廠外殼工程，預留未來第七期（P7）、第八期（P8）廠區空間，為AI與邊緣運算需求提前備妥產能。

聯電因應AI加速成長 董事會通過新加坡擴產及南科興建新廠

聯華電子今(29)日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，以因應客戶持續成長的需求。聯電將擴建新加坡廠區無塵室產能，並同步於台灣台南科學園區展開新廠外殼工程。

雷虎攜手美國防業者展示自主化無人艇 盼預算儘速明朗

無人機製造商雷虎科技與美國軍工公司Shield AI合作，今天展示自主化軟體導入無人艇成果。雷虎董事長陳冠如表示，政策決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。