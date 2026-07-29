台光電躍居CCL龍頭 高速材料市占率拚逐年增

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）今日說明，在高速材料領域，自2017年切入市場後，於2023年即躍居全球第一，並於2024及2025年持續維持領先地位，市占率已達38.6%，且預期在未來幾年市占率將逐年攀升。

在以上兩大PCB市場全球市占登頂後，Prismark於2026年7月發布台光電2025年營收已躍升為全球整體CCL產業第一名，較2024年的第三名大幅提升，並超越生益與建滔，正式登上全球產業龍頭地位。

台光電也說明，第2季財報受惠於AI產品高階材料強勁需求，產能滿載，單季營收達472.7億元，再創單季新高，相較第1季成長43%，相較去年同期成長110%。毛利率33.9%，季增加4.5個百分點。稅後淨利98.7億元，也是單季新高，相較第1季成長84.9%，相較去年同期成長183.8%。每股稅後純益約27.55元，近三個股本，且連續六季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。

台光電自成立以來，即專注於高密度互連（HDI）技術的研發，所有核心技術皆由公司自主開發。從傳統HDI、任意層高密度互連（Anylayer HDI），再到改良型半加成法（mSAP HDI），技術實力已達日韓同業水準，公司已連續20年穩居全球第一，市占率超過七成，展現長期領先的競爭優勢。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，台光電憑藉技術實力、產能規模、原物料掌控、全球銷售通路及資金等五大核心優勢，將持續推動營運規模擴張，預期未來一年仍將延續「全產全銷」的態勢。