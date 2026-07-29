雷虎科技與Shield AI在台灣完成首次自主海上無人載具群游協同展示

無人載具大廠雷虎（8033）科技與美國人工智慧自主系統廠商Shield AI，29日共同宣布，雙方已完成Hivemind AIPilot首次多載具自主海上協同驗證，成功將Shield AI的Hivemind人工智慧自主系統，部署於雷虎科技SeaShark無人水面載具(USV))，執行多艘無人船自主協同任務。

雷虎科技總經理蘇聖傑表示，作為海島國家，海域安全對台灣愈來愈重要。透過將AI自主駕駛系統整合至無人載具平台，雷虎科技可以建立具備分散式、網路化、自主協同能力的無人載具團隊，更有效率地感知海域環境、偵測、分類及辨識目標，提升作業人員應變速度、任務規模及整體執行效率。

蘇聖傑強調，本次展示是台灣自主海上無人系統發展的重要里程碑，代表雷虎科技與Shield AI的合作，正持續推動更先進、更具韌性的自主海事能力。

此次展示在屏東大鵬灣進行，由「SeaShark 600」與「SeaShark 800」組成任務編隊，搭載Hivemind AI系統，自主執行海上情報、監視與偵察(ISR)任務。

該系統整合了海事雷達、光電影像及船舶自動識別系統(AIS)資訊，自主完成任務航點規劃、指定海域搜尋、目標船舶辨識，並協調多艘無人船共同伴航，將目標引導離開指定海域，本次展示同時完成Hivemind首次海事雷達與AIS系統整合應用。

Shield AI技術長Nathan Michael表示，Hivemind持續證明，真正的任務自主能力可以跨越不同作戰領域、平台及任務功能，為分散式情報蒐集及海上安全任務帶來新的能力。隨著公司持續與雷虎科技合作，擴展自主海上編隊的規模與複雜度，這些系統將提升海域偵蒐效率，強化海域安全與嚇阻能力。

今年稍早，Shield AI與雷虎科技宣布建立策略合作夥伴關係，共同推動將Hivemind AI Pilot整合至雷虎科技各型無人系統平台，發展軍民兩用自主海事任務能力。

雷虎科技產品涵蓋無人水面載具(USV)及無人機(UAV)。其中，FPV平台已取得美國國防部Blue UAS認證，符合美國及盟邦國防供應鏈對資安、安全及非中國供應鏈的要求。

雙方都表示，將以此次展示為基礎持續深化合作，包括增加感測器整合、提升自主行為複雜度、擴大無人載具協同規模，並進一步發展開放海域(Open Ocean)自主任務能力。

Hivemind AI Pilot為Shield AI開發的自主人工智慧系統，可使各式平台在無需人工介入下，自主完成感知、決策及行動。目前Hivemind已成功應用於超過30種不同平台，包括F-16戰鬥機、噴射式無人機、直升機、無人船及地面無人載具等。

Shield AI成立於2015年，是全球領先的國防人工智慧科技公司，產品包括Hivemind自主控制軟體、V-BAT與X-BAT無人機、Aechelon模擬與數位戰場技術。公司在美國、歐洲、中東及亞太地區均設有據點，產品已廣泛應用於全球各項任務。