快訊

張惇涵反對刪卓榮泰薪水 傅崐萁突爆粗口…韓國瑜緊急宣布散會

柯文哲證實個人帳戶全被查封 自嘲到處化緣奉旨乞討「不太需要錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

電信三雄預購三星Galaxy Z Fold8 資費一次看

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
三星Galaxy Z Fold8 Ultra即將上市。圖／遠傳提供
三星Galaxy Z Fold8 Ultra即將上市。圖／遠傳提供

三星Galaxy Z Fold8｜Z Flip8旗艦摺疊系列與Galaxy Watch9 /Watch Ultra2將於8月14日正式開賣，電信三雄中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳（4904）29日公布，30日中午12點展開限量預購或預約，同時推出零元購機方案。

中華電信宣布，明日中午12點起至8月13日17點止，開放Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Fold8 Flip8在中華電信網路門市限量預購。

台灣大哥大宣布明日中午12點起開放預約三星Galaxy Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8與Flip8摺疊旗艦新機，可於8月11日起優先取機，並於14日正式開賣。

遠傳宣布自明日中午起正式開放預購全新Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra及Galaxy Z Flip8。

電信三雄也祭出購機資費優惠，中華電信指出，搭配精采5G指定資費方案，原價38,900元的Galaxy Z Flip8 256G新機零元入手；精采5G月繳999元以上方案，舊機回收價加碼折2,000元，並提供三星穿戴配件加購優惠，包括Galaxy Watch9 /Watch Ultra2最高折3,500元、加購Buds4 pro最高折1,200元。

此外，中華電信表示，完成預購Galaxy Z Fold8｜Z Flip8系列，不僅可獲最高6,000元購機折價優惠，同享原廠限量早鳥禮，包括免費 6 個月Google AI Pro 及 5 TB 雲端儲存空間、登入享Galaxy Store 禮物卡最高2,000元。

台灣大表示，搭配5G指定資費，專案價零元入手；續約升轉5G指定專案，享最高折抵3,000元，VIP續約購機最高折5,000元。預約期間，加價3千元即可由256GB容量升級512GB，現省3千元；登錄送Galaxy Store禮物卡最高2千元。

遠傳指出，搭配指定5G方案，最低零元起即可入手，預購期間搭配指定專案享「容量升級優惠」，將256GB升級為512GB大容量現省3,000元；此外，遠傳再推多重加碼優惠，包括舊機換新機最高加碼再折6,000元、VIP續約最高再折5,000元、加購穿戴/配件最高再折萬元等專屬回饋。

遠傳強調，獨家加碼抽「10萬星願旅遊金」，目的地可自由選擇，讓星粉帶著全新旗艦手機啟程，隨手記錄旅途中的精彩瞬間，實現尊榮旅行體驗。

遠傳表示，同步祭出空機超狂購機禮遇，除了同享「容量升級優惠」外，再加碼送價值1,640元的「imos雙重防護組」螢幕與鏡頭保護貼組合，還能享「頭等星旅組與專屬保護殼」限定加購優惠。

GALAXY 電信三雄 資費 三星 遠傳 中華電信

延伸閱讀

三星旗艦摺疊Galaxy Z Fold8售價59,900元起 早鳥取機抽IVE演唱會門票

三星摺疊新機Fold8系列漲價3000-8000元不等 8月14日在台上市

三星看好台灣市場 折疊新機目標銷售額年增45%

6月手機熱銷榜Top 20出爐！iPhone 17霸榜半年 OPPO新機成最大黑馬

相關新聞

元太再深化布局！董座李政昊出任台虹副董事長 不排除加碼投資

台虹（8039）29日公告，董事會推選元太（8069）董事長李政昊出任副董事長，顯示元太繼第2季入主台虹之後，將進一步將深化與台虹的策略合作關係。

台積電中科先進製程廠興建進度優 中科局長許茂新：全力協助順利建廠

備受矚目的台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施，同時關心勞工們在天氣炎熱下的施工情形。他表示會和工程人員一同攜手協助台積電順利建廠，完成這座先進製程晶圓廠興建。

中碳研發中心啟用 聚焦綠色儲能、AI 伺服器、半導體等高階需求

中碳（1723）投資1.87億元的研發中心29日啟用，董事長黃建智表示，中碳屏南廠正式成為「生產與研發雙軌並進」的碳材料發展基地，也是打造綠能與高端碳材料的創新搖籃。

AI需求升溫！聯電台星雙軌擴產 新加坡擴矽光子、台南新廠先蓋外殼

晶圓代工廠聯電（2303）29日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，將擴建新加坡第四期（P4）廠區無塵室並採購設備，擴充矽光子產能；台灣方面則在台南科學園區啟動新廠外殼工程，預留未來第七期（P7）、第八期（P8）廠區空間，為AI與邊緣運算需求提前備妥產能。

聯電因應AI加速成長 董事會通過新加坡擴產及南科興建新廠

聯華電子今(29)日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，以因應客戶持續成長的需求。聯電將擴建新加坡廠區無塵室產能，並同步於台灣台南科學園區展開新廠外殼工程。

雷虎攜手美國防業者展示自主化無人艇 盼預算儘速明朗

無人機製造商雷虎科技與美國軍工公司Shield AI合作，今天展示自主化軟體導入無人艇成果。雷虎董事長陳冠如表示，政策決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。