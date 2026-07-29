電信三雄預購三星Galaxy Z Fold8 資費一次看

三星Galaxy Z Fold8｜Z Flip8旗艦摺疊系列與Galaxy Watch9 /Watch Ultra2將於8月14日正式開賣，電信三雄中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳（4904）29日公布，30日中午12點展開限量預購或預約，同時推出零元購機方案。

中華電信宣布，明日中午12點起至8月13日17點止，開放Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Fold8 Flip8在中華電信網路門市限量預購。

台灣大哥大宣布明日中午12點起開放預約三星Galaxy Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8與Flip8摺疊旗艦新機，可於8月11日起優先取機，並於14日正式開賣。

遠傳宣布自明日中午起正式開放預購全新Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra及Galaxy Z Flip8。

電信三雄也祭出購機資費優惠，中華電信指出，搭配精采5G指定資費方案，原價38,900元的Galaxy Z Flip8 256G新機零元入手；精采5G月繳999元以上方案，舊機回收價加碼折2,000元，並提供三星穿戴配件加購優惠，包括Galaxy Watch9 /Watch Ultra2最高折3,500元、加購Buds4 pro最高折1,200元。

此外，中華電信表示，完成預購Galaxy Z Fold8｜Z Flip8系列，不僅可獲最高6,000元購機折價優惠，同享原廠限量早鳥禮，包括免費 6 個月Google AI Pro 及 5 TB 雲端儲存空間、登入享Galaxy Store 禮物卡最高2,000元。

台灣大表示，搭配5G指定資費，專案價零元入手；續約升轉5G指定專案，享最高折抵3,000元，VIP續約購機最高折5,000元。預約期間，加價3千元即可由256GB容量升級512GB，現省3千元；登錄送Galaxy Store禮物卡最高2千元。

遠傳指出，搭配指定5G方案，最低零元起即可入手，預購期間搭配指定專案享「容量升級優惠」，將256GB升級為512GB大容量現省3,000元；此外，遠傳再推多重加碼優惠，包括舊機換新機最高加碼再折6,000元、VIP續約最高再折5,000元、加購穿戴/配件最高再折萬元等專屬回饋。

遠傳強調，獨家加碼抽「10萬星願旅遊金」，目的地可自由選擇，讓星粉帶著全新旗艦手機啟程，隨手記錄旅途中的精彩瞬間，實現尊榮旅行體驗。

遠傳表示，同步祭出空機超狂購機禮遇，除了同享「容量升級優惠」外，再加碼送價值1,640元的「imos雙重防護組」螢幕與鏡頭保護貼組合，還能享「頭等星旅組與專屬保護殼」限定加購優惠。