元太再深化布局！董座李政昊出任台虹副董事長 不排除加碼投資

台虹（8039）29日公告，董事會推選元太（8069）董事長李政昊出任副董事長，顯示元太繼第2季入主台虹之後，將進一步將深化與台虹的策略合作關係。

李政昊先前透露，元太集團四年前自市場開始買進台虹股票，是著眼於元太旗下的元瀚材料專注於柔性面板PI生產；而台虹是軟性銅箔基板（FCCL）龍頭廠商，會使用到PI，元太為打入台虹供應鏈，而投資台虹。但元瀚由於忙於導入不同世代的光學級PI本業，一直未能投入軟板用的電信級PI開發。

因應AI伺服器M9等級應用，台虹開發出無玻纖布的PTFE（聚四氟乙烯）基板，可突破高頻高速材料結構，預計2027年量產。李政昊表示，目前該技術尚在驗證階段，未來投入量產勢必需要資金投入；元太不排除再加碼投資台虹。