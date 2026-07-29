車輛中心車電研測大樓上梁 支援開發AI CAR及無人機

車輛研究測試中心今天舉行「次世代車電研測大樓」上梁典禮，車輛中心指出，將可建構國際級一站式研測場域，協助國內人工智慧車輛（AI CAR）與無人機產業接軌國際。

車輛中心透過新聞稿指出，新大樓啟用後，將支援AI CAR、智慧車輛、無人機及新世代電動載具等產品開發，持續強化台灣智慧車電供應鏈，協助產業在AI時代加速產品研發與驗證，銜接國際車廠規範。

在無人機開發，車輛中心說明，將既有智慧車電研測能量延伸至低空載具應用，提供無人機馬達、槳葉及控制系統等飛控與動力組件環境與振動測試，並結合既有測試跑道與天候環境測試區，支援無人機整機性能研測。

車輛中心表示，近年在經濟部科技專案挹注下，持續擴增智慧車電關鍵研測能量，提供系統級開發測試、法規驗證、虛實整合測試及複合環境可靠度等一站式服務。

經濟部產業技術司說明，為促進台灣自動駕駛技術發展並補足高階驗證缺口，技術司近年投入約新台幣10億元經費，在車輛中心打造包含多合一動力驅控驗證平台、AI智慧座艙驗證平台、全速域全車種智慧車電自駕車場域，以及今天上梁建置的「智慧車電系統級複合介面電波驗證設備」，建構符合國際最高標準的實車驗證環境，協助業者縮短開發時程、降低驗證成本，讓台灣零組件免出國就能加速導入國際供應鏈。

車輛中心董事長王正健指出，AI CAR帶動智慧車電產品由單一元件設計邁向系統整合，產品驗證也提升至系統級功能安全層級，對研發、測試與法規符合性帶來更嚴苛的考驗。

王正健表示，車輛中心長期投入智慧車電、自動駕駛及國際驗證技術，取得國際指標車廠認可實驗室資格，未來次世代車電研測大樓啟用後，將提供符合國際車廠規範的系統級研測服務，全面支援電動車多合一電驅控制系統、智慧座艙、大型車用電池及高功率電子等次世代車電產品開發。