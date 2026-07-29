台積電中科先進製程廠興建進度優 中科局長許茂新：全力協助順利建廠

備受矚目的台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施，同時關心勞工們在天氣炎熱下的施工情形。他表示會和工程人員一同攜手協助台積電順利建廠，完成這座先進製程晶圓廠興建。

中科管理局說，為鞏固我國半導體先進製程領先地位，將1.4奈米製程留在中科，管理局執行台中園區二期擴建計畫，公共工程及廠商建廠均加速同步進行中，而且廠商建廠進度「超乎想像的超前」。

據了解，目前廠房（FAB）工程陸續完成發包，第一座廠房有望趕在明年4月前完工。供應鏈評估，最快明年第3季初進行試產作業，有機會趕在2028年中實現量產。新廠基地，第一階段基樁工程已陸續完工，並展開設備棟（CUP）及辦公室工程。四座廠房中的前二座也已完成發包，由達欣工程、互助營造得標，現正進行鋼構作業，相關工程進度明顯超前。

許茂新率領管理局勞動檢查中心主管、同仁，先視察工地的協議組織運作，隨後在台積電建廠團隊陪同下，聽取了包含CUP供應設備廠及主生產FAB廠房的施工簡報，隨後親自步入工區，視察現場施工安全衛生管制措施，及科技化職安體感訓練設備的運用，並關懷工地對第一線施工人員的安全衛生照護作為。

他特地實際操作工地科技化的體感職安訓練設施，也肯定體感設施讓作業勞工實際體驗安全帶吊掛、夾捲、感電等災害發生時的真實感，並使用VR進行高空工作車操作訓練，模擬潛藏之作業危害情境，有效提升作業勞工的安全意識，進而降低職業災害發生。

許茂新說，台積電不僅在晶圓製造上引領全球，在建廠的工藝與科技化管理上，也同樣展現了世界級的高水準。透過高規格的設計規畫及施工安全評估，引進全球建廠最佳實務經驗，並運用AI影像辨識與智慧巡檢等科技工安系統，預鑄工法、圓盤式系統施工架，及優化人車分流動線規畫、物料暫存區、吊掛作業監督、高氣溫熱危害警示與預防、人員緊急救護等管理措施，全面提升工地安全衛生管理機制。

台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新（中）今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供

台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新（左二）今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供