快訊

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

坦承花錢閃兵！修杰楷今出庭認罪 請求法官輕判6個月以下

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電中科先進製程廠興建進度優 中科局長許茂新：全力協助順利建廠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新（右）今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供
台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新（右）今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供

備受矚目的台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施，同時關心勞工們在天氣炎熱下的施工情形。他表示會和工程人員一同攜手協助台積電順利建廠，完成這座先進製程晶圓廠興建。

中科管理局說，為鞏固我國半導體先進製程領先地位，將1.4奈米製程留在中科，管理局執行台中園區二期擴建計畫，公共工程及廠商建廠均加速同步進行中，而且廠商建廠進度「超乎想像的超前」。

據了解，目前廠房（FAB）工程陸續完成發包，第一座廠房有望趕在明年4月前完工。供應鏈評估，最快明年第3季初進行試產作業，有機會趕在2028年中實現量產。新廠基地，第一階段基樁工程已陸續完工，並展開設備棟（CUP）及辦公室工程。四座廠房中的前二座也已完成發包，由達欣工程、互助營造得標，現正進行鋼構作業，相關工程進度明顯超前。

許茂新率領管理局勞動檢查中心主管、同仁，先視察工地的協議組織運作，隨後在台積電建廠團隊陪同下，聽取了包含CUP供應設備廠及主生產FAB廠房的施工簡報，隨後親自步入工區，視察現場施工安全衛生管制措施，及科技化職安體感訓練設備的運用，並關懷工地對第一線施工人員的安全衛生照護作為。

他特地實際操作工地科技化的體感職安訓練設施，也肯定體感設施讓作業勞工實際體驗安全帶吊掛、夾捲、感電等災害發生時的真實感，並使用VR進行高空工作車操作訓練，模擬潛藏之作業危害情境，有效提升作業勞工的安全意識，進而降低職業災害發生。

許茂新說，台積電不僅在晶圓製造上引領全球，在建廠的工藝與科技化管理上，也同樣展現了世界級的高水準。透過高規格的設計規畫及施工安全評估，引進全球建廠最佳實務經驗，並運用AI影像辨識與智慧巡檢等科技工安系統，預鑄工法、圓盤式系統施工架，及優化人車分流動線規畫、物料暫存區、吊掛作業監督、高氣溫熱危害警示與預防、人員緊急救護等管理措施，全面提升工地安全衛生管理機制。

台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新（中）今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供
台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新（中）今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供

台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新（左二）今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供
台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新（左二）今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供

台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供
台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施。圖／中科管理局提供

中科 先進製程 台積電

延伸閱讀

安全無虞 台積電：熊本廠區逐步回產線

配合職安法新制 港務公司頒布工程施工風險手冊打造工安新標竿

東港汙水下水道邁新里程 水資源回收中心啟用、接管免自費

聯電因應AI加速成長 董事會通過新加坡擴產及南科興建新廠

相關新聞

聯電因應AI加速成長 董事會通過新加坡擴產及南科興建新廠

聯華電子今(29)日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，以因應客戶持續成長的需求。聯電將擴建新加坡廠區無塵室產能，並同步於台灣台南科學園區展開新廠外殼工程。

雷虎攜手美國防業者展示自主化無人艇 盼預算儘速明朗

無人機製造商雷虎科技與美國軍工公司Shield AI合作，今天展示自主化軟體導入無人艇成果。雷虎董事長陳冠如表示，政策決...

台積電中科先進製程廠興建進度優 中科局長許茂新：全力協助順利建廠

備受矚目的台積電中科1.4奈米製程新廠正興建中，中科管理局長許茂新今率工安、環保業務主管前往視察建廠情形及勞工安全衛生措施，同時關心勞工們在天氣炎熱下的施工情形。他表示會和工程人員一同攜手協助台積電順利建廠，完成這座先進製程晶圓廠興建。

中碳研發中心啟用 聚焦綠色儲能、AI 伺服器、半導體等高階需求

中碳（1723）投資1.87億元的研發中心29日啟用，董事長黃建智表示，中碳屏南廠正式成為「生產與研發雙軌並進」的碳材料發展基地，也是打造綠能與高端碳材料的創新搖籃。

AI需求升溫！聯電台星雙軌擴產 新加坡擴矽光子、台南新廠先蓋外殼

晶圓代工廠聯電（2303）29日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，將擴建新加坡第四期（P4）廠區無塵室並採購設備，擴充矽光子產能；台灣方面則在台南科學園區啟動新廠外殼工程，預留未來第七期（P7）、第八期（P8）廠區空間，為AI與邊緣運算需求提前備妥產能。

三星看好台灣市場 折疊新機目標銷售額年增45%

台灣三星29日舉辦Galaxy Z系列上市媒體餐敘，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，公司看好新機銷售表現，預估銷售量將年增20%、銷售額年增45%，有信心繳出亮眼成績單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。