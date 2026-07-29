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聯電宣布新加坡擴產及台南興建新廠 因應AI需求加速成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

聯電（2303）29日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，以因應客戶持續成長的需求。聯電將擴建新加坡廠區無塵室產能，並同步於台灣台南科學園區展開新廠外殼工程。聯電表示，此項雙軌並進的擴產計畫，旨在滿足客戶近期需求，同時奠定公司長期產能版圖，以掌握AI與邊緣運算等高成長領域商機。

聯電董事長洪嘉聰指出，生成式AI的崛起與快速發展從根本重塑科技產業格局，加速推升市場對高效能、高頻寬及高度系統整合技術的需求。聯電此項擴產計畫，意在透過兼顧速度、彈性與資本紀律的分階段策略，確保我們持續滿足市場需求。

洪嘉聰進一步說，「在新加坡，聯電將在第四期（P4）廠區投資建置無塵室及採購設備，以擴充矽光子產能。由於廠房外殼已完工，我們得以及時且有效率地擴建，以滿足客戶日漸成長的需求。在台灣，我們將興建一座全新晶圓廠房，作為未來第七期（P7）及第八期（P8）廠區基地，為聯電與客戶共同推進長期產品藍圖與技術發展奠定穩固基礎。此分階段策略使聯電得以維持嚴謹資本紀律，在降低前期折舊負擔的同時，亦確保我們在AI驅動的未來保持領先地位」。

洪嘉聰強調，「台南新廠將強化台灣作為聯電全球頂尖製造與前瞻研發基地的地位，並擴大我們在先進封裝領域的布局；新加坡P4廠區擴建，則將進一步鞏固新加坡作為聯電台灣以外最大生產基地的角色，支持供應鏈韌性所須的地理多元化布局，同時推動包含矽光子在內的先進技術發展。這兩項投資將共同提升聯電在次世代雲端與邊緣 AI 應用中關鍵技術的量產製造能力」。

聯電 新加坡 台南

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