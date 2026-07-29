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中碳研發中心啟用 聚焦綠色儲能、AI 伺服器、半導體等高階需求

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中碳研發中心啟用，董事長黃建智表示，聚焦綠色儲能、AI伺服器、半導體等高階需求。記者林政鋒／攝影
中碳研發中心啟用，董事長黃建智表示，聚焦綠色儲能、AI伺服器、半導體等高階需求。記者林政鋒／攝影

中碳（1723）投資1.87億元的研發中心29日啟用，董事長黃建智表示，中碳屏南廠正式成為「生產與研發雙軌並進」的碳材料發展基地，也是打造綠能與高端碳材料的創新搖籃。

黃建智說，研發中心將聚焦三大核心方向。一是鋰離子電池負極材料，持續深耕所需的石墨材料，滿足電動車及儲能系統對高能量密度、高功率密度與長壽命的嚴苛要求。

二、先進碳材料：用於超級電容及鋰離子電容所需要關鍵的先進碳材料，將聚焦綠色儲能及AI伺服器的BBU系統。

三、等方性石墨：針對半導體等高階產業需求，加大力道拓展半導體用高純石墨，打破國外壟斷。

黃建智表示，中碳要成為永續企業，需要與母公司中鋼（2002）技術部門密切合作，更需要中碳自主研發的創新與突破，這座研發中心的啟用，正是中碳大步邁向未來的起點。

未來會繼續深化與國內外產學研機構的合作，更要打入全球新能源與半導體的核心供應鏈，成為國際市場上碳材料的領航者。

包括屏東縣長周春米、經濟部產業發展署組長翁谷松、經濟部產業園區管理局高屏分局長吳淼文、精碳協會理事長吳玉祥及中鋼高層等產、官、學、研各界29日齊聚，見證中碳屏南廠正式成為高端碳材料「生產與研發雙軌並進」的核心發展基地。

中碳研發中心啟用，聚焦綠色儲能、AI伺服器、半導體等高階需求。記者林政鋒／攝影
中碳研發中心啟用，聚焦綠色儲能、AI伺服器、半導體等高階需求。記者林政鋒／攝影

中碳研發中心啟用，聚焦綠色儲能、AI伺服器、半導體等高階需求。記者林政鋒／攝影
中碳研發中心啟用，聚焦綠色儲能、AI伺服器、半導體等高階需求。記者林政鋒／攝影

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