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AI需求升溫！聯電台星雙軌擴產 新加坡擴矽光子、台南新廠先蓋外殼
晶圓代工廠聯電（2303）29日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，將擴建新加坡第四期（P4）廠區無塵室並採購設備，擴充矽光子產能；台灣方面則在台南科學園區啟動新廠外殼工程，預留未來第七期（P7）、第八期（P8）廠區空間，為AI與邊緣運算需求提前備妥產能。
這次擴產採取「近期需求、長期布局」雙軌推進。新加坡P4廠房外殼已經完工，可直接建置無塵室及導入設備，較快回應客戶需求；台南新廠現階段則以興建廠房為主，後續設備投資與產能開出，將視客戶長期承諾及市場需求分階段進行。
聯電董事長洪嘉聰表示，生成式AI快速發展，正加速帶動高效能、高頻寬及高度系統整合技術需求。聯電將透過兼顧速度、彈性與資本紀律的策略，在滿足市場需求的同時，控制前期投資及折舊負擔。
其中，新加坡P4擴建將強化矽光子等先進技術的量產能力，也進一步鞏固新加坡作為聯電台灣以外最大生產基地的地位；台南P7、P8則將作為未來新產能基地，並擴大聯電在先進封裝領域的布局，強化台灣在聯電全球製造及前瞻研發版圖中的核心角色。
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