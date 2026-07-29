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第一屆臺灣機器人競賽廣邀高手組隊挑戰 總獎金高達1000萬元

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台灣機器人競賽開始報名，總獎金高達1000萬元。圖／金屬中心提供
台灣機器人競賽開始報名，總獎金高達1000萬元。圖／金屬中心提供

第一屆「臺灣機器人競賽」開放報名，總獎金1000萬元，廣邀國內機器人、人工智慧等業者，及學研、新創團隊跨域組隊挑戰，競賽聚焦「醫療照護」及「運輸物流」兩大應用場域，強調「場域出題、技術解題、產業落地」，考驗機器人完成任務能力，更將系統整合、作業效率、安全性、穩定性、環境適應及自主決策等列為評選重點，希望選拔具市場競爭力的創新方案。

臺灣機器人競賽由台灣區電機電子工業同業公會主辦，金屬工業研究發展中心與工業技術研究院共同執行。國內機器人研發領域以工業自動化與零組件供應為強項，工業與移動機器人優勢傳統機械手臂與自動化設備技術成熟，代表廠商如上銀、盟立與達明機器人。對應高科技與物流缺口，台達電、鴻海也切入全球AI機器人供應鏈，投入關鍵模組與系統整合。

台灣區電電公會表示，首屆機器人競賽設有系統整合驗證組、功能模組驗證組及學研概念與創新應用組，業者可獨立參賽，也可攜手學術研究單位或新創團隊組隊，藉由競賽平台促成技術合作，加速成果落地。

這項競賽28日在台北舉辦首場說明會，吸引產官學界代表參與。台中場次及高雄場次，依序在7月31日及8月26日登場，決賽訂於明年3月在高雄展覽館一決勝負。

機器人 競爭力 獎金

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