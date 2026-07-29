三星看好台灣市場 折疊新機目標銷售額年增45%

台灣三星29日舉辦Galaxy Z系列上市媒體餐敘，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，公司看好新機銷售表現，預估銷售量將年增20%、銷售額年增45%，有信心繳出亮眼成績單。

三星日前在發表會上一口氣推出Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8以及Flip8等三款折疊機新品，打破過往推出二款的慣例；其中，旗艦機種Fold8 Ultra、Fold8處理器為採用高通處理器，由台積電（2330）囊括代工訂單。

陳啟蒙認為，折疊機已開始明顯進入分眾市場，過往小折疊是市場主流，但從去年開始，大折疊開始躍居主流，因此三星今年針對大折疊推出二款機種，全力主攻此一市場，而小折疊也持續進化，期盼滿足所有用戶需求。

據悉，台灣三星過去Z系列占整體銷售量約6%，未來將致力透過不同行銷溝通，傳遞摺疊機帶來的獨特價值，致力提升摺疊機銷售，以占15%為目標邁進。

此外，觀察Galaxy Z Fold用戶組成，70%為既有Z系列使用者、20%為S系列使用者轉換、10%為競品轉換。陳啟蒙表示，今年增加更多嶄新型態裝置，預期可吸引更多有興趣的族群加入折疊陣營。

至於台灣智慧手機整體市況，陳啟蒙指出，台灣2026上半年整體手機市場，銷售量下滑7%、銷售額則有3至5%成長，成長動能仍以600美元以上高階市場為主，預期下半年較去年同期銷售量約6至8%下滑、銷售額8至10%成長，全年全年銷售量下降7%、銷售額成長8%。