快訊

三星Galaxy Z Fold8三款摺疊機7/30預購！「小升大」容量升級 優惠懶人包在這

顏慧欣霸凌案監院彈劾楊珍妮！事證明確情節重大 移送懲戒法院

獨／梁赫群電費帳單曝光！夏天開冷氣2個月竟只繳692元 本人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

三星看好台灣市場 折疊新機目標銷售額年增45%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，公司看好新機銷售表現，預估銷售量將年增20%、銷售額年增45%。記者陳昱翔／攝影
台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，公司看好新機銷售表現，預估銷售量將年增20%、銷售額年增45%。記者陳昱翔／攝影

台灣三星29日舉辦Galaxy Z系列上市媒體餐敘，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，公司看好新機銷售表現，預估銷售量將年增20%、銷售額年增45%，有信心繳出亮眼成績單。

三星日前在發表會上一口氣推出Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8以及Flip8等三款折疊機新品，打破過往推出二款的慣例；其中，旗艦機種Fold8 Ultra、Fold8處理器為採用高通處理器，由台積電（2330）囊括代工訂單。

陳啟蒙認為，折疊機已開始明顯進入分眾市場，過往小折疊是市場主流，但從去年開始，大折疊開始躍居主流，因此三星今年針對大折疊推出二款機種，全力主攻此一市場，而小折疊也持續進化，期盼滿足所有用戶需求。

據悉，台灣三星過去Z系列占整體銷售量約6%，未來將致力透過不同行銷溝通，傳遞摺疊機帶來的獨特價值，致力提升摺疊機銷售，以占15%為目標邁進。

此外，觀察Galaxy Z Fold用戶組成，70%為既有Z系列使用者、20%為S系列使用者轉換、10%為競品轉換。陳啟蒙表示，今年增加更多嶄新型態裝置，預期可吸引更多有興趣的族群加入折疊陣營。

至於台灣智慧手機整體市況，陳啟蒙指出，台灣2026上半年整體手機市場，銷售量下滑7%、銷售額則有3至5%成長，成長動能仍以600美元以上高階市場為主，預期下半年較去年同期銷售量約6至8%下滑、銷售額8至10%成長，全年全年銷售量下降7%、銷售額成長8%。

三星 市場 台積

延伸閱讀

三星旗艦摺疊Galaxy Z Fold8售價59,900元起 早鳥取機抽IVE演唱會門票

6月手機熱銷榜Top 20出爐！iPhone 17霸榜半年 OPPO新機成最大黑馬

三星輕型AI眼鏡叫陣Meta 標榜適合長時間配戴

三星手機要採陸製DRAM 兩個盤算

相關新聞

Space X 星艦第 13次試飛成功 法人點名看好四檔供應鏈

Space X星艦（Starship）V3超重型火箭及衛星日前成功發射，法人預期將有利低軌衛星產業發展，正面看待星艦商用、手機直連及太空AI等產業發展將加速推進，唱旺昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）、穩懋（3105）等相關供應鏈。

三星看好台灣市場 折疊新機目標銷售額年增45%

台灣三星29日舉辦Galaxy Z系列上市媒體餐敘，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，公司看好新機銷售表現，預估銷售量將年增20%、銷售額年增45%，有信心繳出亮眼成績單。

AI 算力咽喉發威！SK海力士營益狂飆5.57倍創紀錄、打臉 AI 泡沫論

全球AI基礎建設浪潮持續升溫，AI記憶體龍頭SK海力士（SK hynix）公布2026年第2季財報，以亮眼營運表現再創歷史新高。單季營收達79.32兆韓元，年增29%；淨利93.92兆韓元，年增361%，雙雙改寫單季新高。營業利益更攀升至60.54兆韓元，年增557.2%，營業利益率衝上76%的歷史高檔，帶動上半年累計營收首度突破100兆韓元。

大訊四期廠房年底完工 五期接續動工

因應AI高密度算力需求爆發與全球競相投入超大規模資料中心建置，專業機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技 （Ablecom Technology Inc.）積極為客戶備產能，初期預計每月次世代高密度運算伺服器機架產能將增加逾千台規模。其中大訊桃園八德四期新廠目前已完成建物主結構，接下來將加速工程進度，全力達成年底完工的目標；同時五期廠房工程也將於今年內動工，將可為更多客戶提供產能服務。

無人機條例送黨團協商 賴總統籲支持院版

賴清德總統29日主持「中華民國115年8月份將官晉任授階典禮」。他呼籲立法院朝野各黨團以國家優先，支持行政院版所提《國防自主無人載具採購特別條例》，由國防部統合軍事需求、負責採購執行；經濟部協助產業發展、中科院投入科研與技術驗證。

時隔20年！友達華亞廠重回廣達集團懷抱

友達（2409）昨（28）晚公告，董事會決議以197億元（未稅）處分華亞廠區內L3D廠 / L5D廠不動產及其相關廠務附屬設施予廣達（2382），預計處分利益約新台幣133.9億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。