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Agentic AI重塑AI基礎設施 明年伺服器CPU出貨量將突破4,800萬顆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

Agentic AI（代理型人工智慧）的快速發展正全面重整AI基礎設施的硬體配置。根據DIGITIMES最新研究報告指出，Agentic AI促使伺服器架構提高CPU與GPU配置比例，以承擔多輪推理、任務排程與狀態管理，因而推升全球伺服器CPU需求，預估2027年全球伺服器CPU出貨量將達4,857.4萬顆。

DIGITIMES最新研究報告表示，通用型仍為主力，達3,527.9萬顆；AI伺服器CPU因配比提高，2027年出貨量將激增至984.5萬顆，年增率高達84.1%。另一方面，Arm架構伺服器CPU快速滲透市場，2027年出貨將達1,580萬顆，占比達32.5%。

DIGITIMES認為，因晶圓代工廠產能與記憶體等關鍵零組件吃緊，2026~2027年伺服器CPU市場呈供不應求的機率高，將成拓展Agentic AI應用的瓶頸之一。

Agentic AI趨勢重整AI基礎設施配置，相較於LLM發展高度依賴GPU等AI加速器的平行運算，Agentic AI走向多輪推理、工具呼叫與環境互動，伺服器CPU需承擔任務排程、狀態管理、工具執行、資料協調與成本控制，因此在Agentic AI應用的伺服器架構中，需要更高CPU與GPU配置比例，來吸收突發流量並避免GPU閒置，因而推升全球伺服器CPU需求。

DIGITIMES預估，全球伺服器CPU出貨量由2025年的2,843.3萬顆將增加至2027年的4,857.4萬顆，其中，通用型伺服器所需CPU為出貨主力，出貨量由2025年的2,463.9萬顆，將增至2026年的2,869.5萬顆，年增16.1%；預估2027年出貨量達3,527.9萬顆，年增23.3%。

此外，受高階雲端GPU與AI ASIC放量與CPU對加速器配置比例提高帶動，AI伺服器所需CPU成長動能強勁，出貨量由2025年的379.3萬顆，將成長至2026年的534.9萬顆，預估2027年將快速提升至984.5萬顆；AI伺服器所需CPU 2025~2027年的年增率分別高達41%與84.1%，漲幅超越通用型伺服器所需CPU，其中，Arm架構伺服器CPU亦快速滲透，2027年出貨將達1,580萬顆，占全球伺服器CPU出貨比重預估提升至32.5%，NVIDIA Vera、CSP自研CPU與Arm AGI CPU將成主要成長動能。

值得注意的是，2026年伺服器CPU產能不足將抑制出貨成長，但在英特爾(Intel)受限於自有產能、超微(AMD)亦須在台積電（2330）先進製程競爭產能、加上ABF載板與DDR5等零組件吃緊的情況下，導致伺服器CPU供不應求；延續至2027年，在Agentic AI與自研CPU需求將擴大的趨勢下，市場供不應求的機率依舊偏高，CPU將成為AI基礎設施擴展過程中的關鍵供應瓶頸。

伺服器 基礎設施 貨量 GPU

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